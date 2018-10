Stor fiskelykke på børsen

23.10.2018 - Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere på tre av sine tidligere favorittaksjer innenfor sjømatsektoren på Oslo Børs.



Aksjeanalyser.com har de seneste årene vært svært positiv til sjømatsektoren på Oslo Børs.

Du kan nedenfor i saken her lese Aksjeanalyser.com sine tekniske analyser av disse tre av favorittaksjene innenfor sjømatsektoren på Oslo Børs.

Les også: "-Børssignalene som har fungert i 40 år"



Aksjeanalyser.com sine medlemmer kunne den 07/03-2018 lese om tre favorittaksjer innenfor sjømatsektoren på Oslo Børs her...

Disse tre aksjene er nå opp hele 36,2 prosent, mens Oslo Børs i samme periode er opp 8,8 prosent.



Videre så kunne Aksjeanalyser.com sine medlemmer den 09/07-2018 lese om nye fem favorittaksjer innenfor sjømatsektoren i en større analysesak her...

Disse fem aksjene er nå etter mindre enn fire måneder opp solide 32,8 prosent, mens Oslo Børs (OSEBX) i samme periode er opp 0,64 prosent.



Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!



Nå frem til 31/10-2018 kan du få hele 50% rabatt på VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com og tilgang til alt av omfattende analysetjenester!

Les også i fra 05/10-2018: "-Det kan bli børskrakk"

Bakkafrost (ticker på Oslo Børs: BAKKA)

Bakkafrost is the leading producer of top quality atlantic salmon from the Faroe Islands. Bakkafrost controls the entire value chain from production of own salmon feed to value added salmon products. In 2017 the company had a turnover of DKK 3.8 billion and employs 960 full-time equivalent employees.

For mer informasjon om Bakkafrost (BAKKA), se her: http://www.bakkafrost.com/

Teknisk Analyse av Bakkafrost (ticker på Oslo Børs: BAKKA)

Bakkafrost (ticker på Oslo Børs: BAKKA) viser en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend (jf. ukediagram nedenfor).

Aksjen konsoliderer i det korte bildet i mellom et teknisk støttenivå rundt NOK 475.00 og et teknisk motstandsnivå rundt NOK 530.00 (jf. dagdiagram).

Aksjen finner også støtte nå ved 50-dagers glidende gjennomsnitt.

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også i kjøpssignal for Bakkafrost (BAKKA), og som den har vært det aller meste av tiden under de senere års kraftige kursoppgang for aksjen (jf. diagram ‘SignalListen’ nedenfor).

I henhold til den langsiktige stigende trenden som Bakkafrost (BAKKA) beveger seg innenfor så indikeres et potensiale for aksjen opp i mot NOK 800.00 – 850.00 på 6-12 måneders sikt.

Basert på dette samlede svært positive tekniske bildet for Bakkafrost (BAKKA) så gjentar Aksjeanalyser.com i dag sine tidligere positive analyser av aksjen.

Potensialet for aksjen vurderes altså til å kunne være opp i mot NOK 800.00 – 850.00 på 6-12 måneders sikt.

Teknisk Analyse av Bakkafrost (ticker på Oslo Børs: BAKKA):

Marine Harvest ASA (ticker på Oslo Børs: MHG)

Marine Harvest ASA er et av verdens ledende sjømatselskap og verdens største produsent av atlantisk laks. Selskapet har 12.717 ansatte, virksomhet i 24 land og omsatte i 2016 for EUR 3,5 milliarder.

For mer informasjon om Marine Harvest ASA (MHG), se her: http://www.marineharvest.com/

Teknisk Analyse av Marine Harvest ASA (ticker på Oslo Børs: MHG)

Marine Harvest Group (ticker på Oslo Børs: MHG) viser en sterk utvikling både på kort og lang sikt innenfor en stigende trend (jf. diagrammer nedenfor).

Aksjen har lenge vært en av favorittaksjene til Aksjeanalyser.com innen sjømatsektoren.

Marine Harvest Group (MHG) møter lite teknisk motstand videre oppover nå innenfor den langsiktige stigende trenden.

Det ble utløst nye positive signaler når aksjen brøt opp i gjennom et teknisk motstandsnivå rundt NOK 198.00, og dette er nå første tekniske støttenivå for aksjen ved korreksjoner ned.

Det samlede tekniske bildet for Marine Harvest Group (MHG) er svært positivt, og videre oppgang for aksjen signaliseres både på kort og mellomlang sikt.

I henhold til den langsiktige stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor (jf. ukediagram) så indikeres et potensiale for aksjen opp i mot NOK 300.00 på 6-12 måneders sikt.

Når aksjen i dag handles rundt NOK 200.00 så indikeres altså et fortsatt betydelig potensiale for Marine Harvest Group (MHG).

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også i kjøpssignal for Marine Harvest Group (MHG), og som den har vært det meste av den sterke oppgangsperioden for aksjen de senere årene (jf. diagram ‘SignalListen’ nedenfor).

Basert på dette samlede svært positive tekniske bildet for Marine Harvest Group (MHG) så gjentar Aksjeanalyser.com i dag sine tidligere positive analyser av aksjen.

Potensialet for Marine Harvest Group (MHG) vurderes altså til å kunne være helt opp i mot NOK 300.00 på 6-12 måneders sikt.

Teknisk Analyse av Marine Harvest ASA (ticker på Oslo Børs: MHG):

Salmar (ticker på Oslo Børs: SALM)

SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i både Midt-Norge og Nord-Norge, samt en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya og Vikenco på Aukra. Videre eier SalMar 50 % av Scottish Seafarms Ltd.

For mer informasjon om Salmar (ticker på Oslo Børs: SALM), se her: http://www.salmar.no/

Teknisk Analyse av Salmar (ticker på Oslo Børs: SALM)

Salmar (ticker på Oslo Børs: SALM) viser en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend (jf. ukediagram nedenfor).

Aksjen konsoliderer i det korte bildet i mellom et teknisk støttenivå rundt NOK 400.00 og et teknisk motstandsnivå rundt NOK 450.00.

Et etablert brudd over NOK 450.00-nivået vil utløse nye positive tekniske signaler for den videre utviklingen for Salmar (SALM).

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også i kjøpssignal for Salmar (SALM), og som den har vært det meste av tiden under de senere års kraftige kursoppgang for aksjen (jf. diagram ‘SignalListen’ nedenfor).

Det samlede tekniske bildet for Salmar (SALM) er svært positivt, og et brudd over NOK 450.00-nivået kan være nært forestående.

Basert på dette samlede svært positive tekniske bildet for Salmar (SALM) så gjentar Aksjeanalyser.com i dag sine mange tidligere positive analyser av aksjen.

Potensialet for aksjen vurderes til å kunne være opp i mot NOK 650.00 – 700.00 på 6-12 måneders sikt.

Teknisk Analyse av Salmar (ticker på Oslo Børs: SALM):

Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!



Nå frem til 31/10-2018 kan du få hele 50% rabatt på VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com og tilgang til alt av omfattende analysetjenester!