Svenskekrona kan falle til laveste nivå på 15-20 år

23.08.2018 - Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere på svenskekrona mot norske kroner (SEK/NOK).



Etter å ha notert en topp rundt årsskiftet 2015/2016 ved 1.05 så er kursen for SEK/NOK nå falt helt ned til rundt 0.91.

Les også i fra 14.08.2018: "Dollaren kan koste 11 kroner neste sommer"

Nederst i saken her ser dere et diagram som viser utviklingen for SEK/NOK helt tilbake fra 1999 og frem til i dag.



Her ser vi at SEK/NOK siden 2013 har beveget seg i mellom rundt 0.90 til 1.05.



Nå er altså kursen for SEK/NOK helt bunn av dette intervallet som kursen har beveget seg innenfor de seneste cirka fem årene nå.



Dersom kursen for SEK/NOK nå bryter ned i gjennom et svært viktig teknisk støttenivå rundt 0.90.



Ja så vil det utløses et kraftig teknisk salgssignal for SEK/NOK og blant annet i fra en stor hode-skulder formasjon (jf. Månedsdiagram nederst i saken her).



Et etablert brudd ned i gjennom 0.90-nivået vil altså utløse et kraftig teknisk salgssignal for SEK/NOK, og da vil kursen kunne falle helt ned i mot 0.80 på 1-2 års sikt.

Les også fra fredag 17.08.2018: "Fredriksen-aksje kan dobles i rekordfart"



Kursen for SEK/NOK har også brutt ut av en langsiktig stigende trend som startet tilbake i 2009 (jf. Månedsdiagram nedenfor).



Samtidig så indikerer nå flere ulike momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD at kursen for SEK/NOK gjerne står foran ytterligere fall i tiden fremover.



Det samlede tekniske bildet for SEK/NOK indikerer nå at et er stor fare for videre fall, og et brudd ned i gjennom det svært viktige 0.90-nivået.



Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, har vært i salgssignal for SEK/NOK siden slutten av februar 2018 da kursen var ved 0.96 (jf. diagram 'SignalListen' nedenfor).



Den i dag billige harryhandelen i sverige kan altså bli enda mye billigere om 1-2 år, i hvert fall om SEK/NOK nå skulle bryte ned i gjennom det svært viktige 0.90-nivået.

Les også i fra 22.08.2018: "Oljeprisen kan nå stige til 120 dollar"

Det som eventuelt kan endre på det nå negative tekniske bildet for SEK/NOK vil være om kursen skulle klare å bryte opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt 0.94, og etablere seg over det nivået.



Slik det samlede negative tekniske bildet for SEK/NOK er i dag så ser Aksjeanalyser.com stor sannsynlighet for et brudd ned i gjennom 0.90-nivået.



Det vil altså igjen kunne føre til et ytterligere fall helt ned i mot 0.80-nivået for SEK/NOK på 1-2 års sikt, og kanskje i løpet av kortere tid også.

Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!



Bestill ditt VIP medlemskap til hele 40% rabatt (t.o.m. 31.08.2018) for KUN kr 3.593,- i dag her hos Aksjeanalyser.com!



Diagram for SEK/NOK: