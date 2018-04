Warren Buffet-aksjen kan gi kjempeavkastning

16.04.2018 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com og for våre VIP-medlemmer sett nærmere igjen på de så viktige amerikanske børsindeksene S&P-500 og Nasdaq Composite, samt at vi har sett nærmere på tre utvalgte og interessante aksjer på de amerikanske børsene NYSE og NASDAQ.

I dag har vi blant annet sett nærmere på Warren Buffet (87) selskapet Berkshire Hathaway Inc CL ‘B’ (ticker på Nyse: BRK.B), og nedenfor i saken her kan du lese våre tekniske analyse av denne aksjen i dag hos Aksjeanalyser.com.

I Buffetts selskap Berkshire Hathaway har kontantene hoppet seg opp, til godt over 100 milliarder dollar.

Ved utgangen av 2017 satt Berkshire Hathaway på totalt 116 milliarder dollar i kontanter og likvide amerikanske statsobligasjoner, opp fra 86,4 milliarder ett år tidligere.

Markedsverdien på Buffetts selskap Berkshire Hathaway er i dag på rundt 492 milliarder dollar, eller rundt 3.828 milliarder norske kroner.

Til sammenligning så er børsverdien til det største selskapet på Oslo Børs, Statoil (STL), på i dag rundt 661 milliarder norske kroner.

Buffetts selskap Berkshire Hathaway er altså i dag verdt nesten seks ganger så mye som Statoil.

Berkshire Hathaway, tekstilfabrikken Warren Buffett tok over i 1965, har i årenes løp blitt et konglomerat der Buffett har samlet virksomhetene som spenner fra blant annet forsikring, industri, jernbane, kraftselskaper, detaljhandel og andre investeringer.

Fra 1965 til og med 2017 leverte aksjen en gjennomsnittlig årlig avkastning på 20,9 prosent, mens S&P 500-indeksen har levert 9,9 prosent årlig snitt, ifølge seneste årsrapporten i fra Berkshire Hathaway.

Når investorlegenden Warren Buffett hvert år legger ut årsrapporten og aksjonærbrevet sitt, er det langt flere enn aksjonærene i Berkshire Hathaway som finner frem lesebrillene.



Warren Buffett, eller «Orakelet fra Omaha» som han også er kjent som, er nemlig viden kjent for å komme med en rekke analyser og vurderinger i aksjonærbrevene sine. Gitt investorens imponerende avkastningshistorikk, saumfarer derfor også investorer fra hele verden hvert eneste avsnitt i jakten på tips og investeringsinspirasjon.



Du kan lese hele aksjonærbrevet her..

Saken fortsetter nedenfor her.

Berkshire Hathaway Inc CL ‘B’ (ticker på Nyse: BRK.B)



Berkshire Hathaway is a holding company for a multitude of businesses, run by its famous Chairman and CEO, Warren Buffett. Berkshire Hathaway is headquartered in Omaha, Nebraska, and began as a group of textile milling plants. When Buffett became the controlling shareholder in the mid-1960s, he began a progressive strategy of diverting cash flows from the core business into other investments. In 2017, Berkshire Hathaway had a market capitalization of close to $488 billion, one of the top five largest publicly traded companies worldwide. Insurance subsidiaries tend to represent the largest pieces of Berkshire Hathaway, but the company now manages hundreds of diverse businesses all over the world.



For mer informasjon om Berkshire Hathaway Inc (ticker på Nyse: BRK.B), se her: http://www.berkshirehathaway.com/

Teknisk Analyse av Berkshire Hathaway Inc Class ‘B’ (ticker på Nyse: BRK.B)



Berkshire Hathaway Inc CL ‘B’ viser en positiv utvikling innenfor både en langsiktig og mellomlangsiktige stigende trend (jf. ukediagram nedenfor).



Aksjen er nå etter en periode med konsolidering ved støttenivået rundt nedre trendlinje i den mellomlangsiktige stigende trenden (jf. ukediagram).



Aksjen finner teknisk støtte rundt USD 190.00-nivået, og hvor det blant annet er støtte ved 200-dagers glidende gjennomsnitt (jf. dagdiagram nedenfor).



Ulike momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD signalisere nå alle videre oppgang for aksjen på kort sikt.



Aksjen møter noe teknisk motstand fra tidligere topper i 2018, rundt USD 215.00-220.00 og et etablert brudd opp i gjennom dette nivået vil utløse nye positive tekniske signaler for aksjen.



Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen har vært i kjøpssignal for aksjen det meste av oppgangsperioden i mange år nå, og kun med unntak av noen kortere perioder hvor aksjen har konsolidert (jf. diagram SignalListen nedenfor).



Basert på et samlet positivt teknisk bildet så vurderer Aksjeanalyser.com denne Warren Buffet-aksjen Berkshire Hathaway Inc. Class ‘B’ som en interessant kjøpskandidat.



I henhold til den langsiktige stigende trenden så indikeres et potensiale for aksjen opp i mot USD 260.00-300.00 på 6-12 måneders sikt.



Warren Buffet-aksjen Berkshire Hathaway har således et potensiale på gjerne så mye som 50 prosent opp i fra dagens kursnivå rundt USD 200.00, og opp mot USD 260.00-300.00 på 6-12 måneders sikt.



Teknisk Analyse av Berkshire Hathaway Inc Class ‘B’ (ticker på Nyse: BRK.B):

