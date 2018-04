DETTE TROR NBA-FANSEN OM NBA-SLUTTSPILLET

Endelig er grunnserien i NBA ferdig, og sluttspillet kan begynne. Samtlige lag har spilt 82 kamper – noen av sluttspillslagene kvalifiserte seg tidlig, mens andre avgjorde det i sesongens siste kamp (vinneren av Minnesota Timberwolves og Denver Nuggets gikk til sluttspill – Timberwolves vant 112-106 etter overtime).

Vi har tatt en prat med norske NBA-fans for å høre hva de tror om den første runden i sluttspillet.

Western Conference

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves

Magnus Renå:

Jeg tror Houston vinner dette etter seks kamper. For Houston er Luc Mbah Moute ute. En viktig spiller for Houston, men de skal klare seg uten han i første runde. Forsvaret kan dette ned noen hakk for Houston mot Timberwolves som har mange gode angrepsvåpen i Karl, Butler og Wiggins. For Timberwolves er Jimmy Butler tilbake og så ut til å være i god form mot Nuggets med 31 poeng. Kanskje Timberwolves viktigste spiller totalt, limet i laget. Tror uansett at angrepet til Houston blir for mye for Timberwolves til slutt.

Timberwolves som et lag ligger som nummer 23 i defensiv rating, mens Houston ligger som nummer 6. Karl Anthony Towns som er veldig god offensivt, har fått mye kritikk for hvordan han spiller defensivt. Timberwolves kan nok skremme Houston litt, men tror Houston tar dette i løpet av seks kamper.

Nikolai Rypdal:

Timberwolves er i playoff for første gang på 13 år. Butler og Teague i playoff i fjor, nå i det som kan sies å være en rimelig sterk starting 5er med KAT og Wiggins. Rockets er derimot 4-0 innbyrdes gjennom regular season. De har et ekstremt matchup problem da de nesten ikke skyter noe trepoengere. Rockets på sin side med CP3/Harden i backcourt topper ligaen i antall poeng from behind the line, Minnesota er på bunn.

Det skiller over 20poeng i 3p’s per match mellom lagene. 46ppg/24.1ppg. Wolves har nest verst defensive field goal%, noe som ikke er greit i et møte med Houston. Kan se for meg at Rockets ønsker å gjøre kort prosess av wolves for å gi Luc Mbah a Moute mulighet til å komme seg tilbake fra skulderskaden, så blir ikke overrasket om vi får noe a la 4-0/4-1 Rockets.

Det var knallhard kamp om den siste sluttspillplassen i NBA onsdag. Her kjemper Minnesota Timberwolves-duoen Karl-Anthony Towns (til v.) og Andrew Wiggins om ballen med Denver Nuggets-spiller Mason Plumlee. T-wolves vant til slutt. Foto: Jim Mone, AP / NTB scanpix

Golden State Warriors-San Antonio Spurs

Runar Thorbjørnsen:

San Antonio Spurs er avhengig av å ha mye marginer på sin side for å en sjans mot Golden State Warriors. Som Spurs-fan øyner jeg et lite håp med tanke på skaden til Steph Curry, der det enda er uavklart om han vil spille i første runde. Likevel, med Kawhi Leonard ute med skade så skal dette være tilnærmet umulig. LaMarcus Aldridge (til høyre) har spilt fantastisk hele sesongen og bært laget i flere kamper offensivt, men uten bidragene fra Kawhi på begge ender av gulvet klarer jeg ikke se at dette skal gå . Det er likevel ingen trenere i NBA jeg respekterer mer enn Gregg Popovich, og ingen spillere i Spurs får minutter på gulvet før Popovich mener de er klare som forsvarsspillere.

Golden State har dette året hatt mye trøbbel med dommere som har resultert i rekordmange utkastelser og tekniske feil. Hele åtte ganger har Kevin Durant (5) og Draymond Green (3) blitt kastet ut av kamper denne sesongen. Jeg tror Popovich vet dette og ønsker å frustrere å skape en atmosfære der det kan koke over for Golden State spillerne. Lykkes Spurs med dette, og får nøkkelspillerne til Golden State i frustrert ubalanse, kan kvaliteten i lagene utlignes i noe grad. Oppsummert sett er Golden State store favoritter, men rutinen og den defensive ærgjerrigheten til San Antonio kan man ikke se bort ifra.

Golden State Warriors' Kevin Durant (til høyre) og San Antonio Spurs' Danny Green under nattens kamp i Oakland. Foto: Ben Margot / AP / NTB scanpix.

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans

Kristian Nerås:

Anthony Davis blir viktig i serien mot Blazers. Foto: Even Lübeck.

Dette kan bli en av de mest interessante seriene i den første runden. Trail Blazers tapte en kamp mindre kamp enn Pelicans i år. I de fire kampene de spillet mot hverandre ble det uavgjort 2-2. Pelicans har størst sjanse å vinne hvis Anthony Davis er i toppform uten å bli skadet, og Rajan Rondo sammen med Jrue Holiday klarer å låse ned den veldig talentfulle Damian Lillard og CJ McCollum comboen på Guard-posisjonene til Trail Blazers. Portland har størst sjanse til å vinne hvis Jusuf Nurkic klarer å holde igjen Davis og resten av laget klarer å produsere på begge sider av banen. Dette kommer til å bli en veldig interessant serie.

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz

William Gjersvik:

Alt er duket for en knallbra serie. OKC har vært opp og ned i hele år, men på topp er de å regne med mot enhver motstand. Jazz er jeg noe mer usikker på, de er svært avhengig av at Gobert gjør rebounding jobben både framover og bakover på banen, noe som kan bli tøft mot NBAs desidert beste offensive rebounding lag. Så lenge Westbrook styrer skuta sammen med Paul George og en god Steven Adams ser jeg en relativt grei serie. Med en OKC win borte i Utah avgjøres serien hjemme i Oklahoma, 4-1.

1-1 I KAMPER: Russell Westbrook og hans OKC tapte andre kamp mot Utah Jazz. Det er nå 1-1 i kamper.

Eastern Conference

Toronto Raptors-Washington Wizards

Jostein Sand Nilsen:

Raptors vinner 4-1. De har for godt lag og kjenner hverandre for godt. Benken deres er overlegen og John Wall er ikke 100% etter skaden, Og jeg mener, hvilket lag var best i øst? No match. Det er den eneste muligheten Wizards har, er om Kyle Lowry og DeMar DeRozan faller helt gjennom. Men de har gjort det før, de vet bedre hva som skal til nå. Lite sannsynlig.

Toronto Raptors guard DeMar DeRozan (10) drives to the net against Sacramento Kings guard Arron Afflalo (40) during first half NBA basketball action in Toronto on Sunday, November 6, 2016. THE CANADIAN PRESS/Frank Gunn

Boston Celtics-Milwaukee Bucks

Tommy Surland-Hansen:

Etter å ha vridd hodet mitt lenge rundt beste match-up for Celtics i første playoff-runde falt jeg ned på Bucks, så sånn sett er jeg fornøyd med utfallet av siste serierunde. Ikke fordi jeg tror Giannis & co ikke blir en tøff motstander, men fordi jeg tror Heat/Wizards har flere våpen å bruke i en lang serie.

Playoffs baby!

Med alle skadene C´s har hatt denne sesongen, og hvor mye som faller på unge spillere og rookies blir det 7 kamper i denne serien, tror jeg.Jeg håper at hjemmebanefordelen er det som tipper nåla for Boston og at Stevens finner effektive game- schemes for å bremse The Greek Freek. Jeg er rett og slett veldig usikker på utfallet her. Hadde man hatt Kyrie hadde jeg vært helt sikker på avansement, nå er det helt i det blå. Et lyspunkt er at Marcus Smart er meldt klar rundt 26/4, og kan da evt spille game 6 om vi er så langt. Celtics spiller league-best D når Smart og Horford er på banen sammen. Det kan være avgjørende i en så tett og tøff match-up som jeg tror dette blir.

Jesper Eidem Sørensen:

Celtics mot Bucks endte 2-2 i kamper denne sesongen. Celtics er avhengig av å produsere nok poeng og at de forsetter å være et sterkt lag defensivt, noe jeg ikke tror kommer til å bli et problem. Celtics kommer også til å være avhengig av at Marcus Morris kan styre laget når benken inntar banen noe han har klart veldig bra denne sesongen. Om Jayson Tatum og Jaylen Brown klarer å takle det økte presset de får i playoffs burde Celtics vinne dette, selvom Giannis skulle spilt på sitt toppnivå.. Jeg har troa på at Celtics vinner dette 4-2 og går videre til conference semifinals.

Larsehans:

Bucks startet veldig bra, med Giannis i spissen, men har spilt varierende etter. Nysigneringen Shabazz Muhammad har spilt veldig bra når han har fått tillit. Celtics mistet Kyrie for resten av sesongen, og Marcus Smart kommer kanskje ikke til å spille kampene mot Bucks. Jeg tror Bucks kan vinne serien, hvis Giannis fortsetter, og og de setter et tøft forsvar mot Celtics. Celtics vil ha det tøft uten Kyrie, som er en av de beste PG i ligaen. Også at Marcus Smart er skadet kan skade Celtics defensivt.

Philadelphia 76ers-Miami Heat

Markus Walderhaug:

Endelig playoff-basketball i Miami igjen! Miami har et ekstremt spennende lag akkurat nå, og jeg tror at vi kan overraske. 76ers er er godt lag, men de har ikke den viktigste spilleren sin i Embiid og det tror jeg er det som avgjør denne serien her. 76ers har vunnet 16 kamper på rad nå, men bare to av de har vært mot playoff-lag.

Miami har spillere som har vært i playoffs før, det har selvfølgelig Philly også, men de er mer avhengig av playoff-rookiene enn det Miami er. Serien kommer definitivt til å bli jevn.

Det som også taler for Miami er at de har Erik Spoelstra som trener, den mest undervurderte av alle? Og vi har også All-Star Goran Dragic, All-NBA defensive first team spiller(håper i hvert fall det) Josh Richardson og hvis Hassan Whiteside spiller på sitt beste er vi nesten ustoppelige. Tipper enten 6-7 kamper. Og father prime Dwyane Wade har jo kommet tilbake, så da er det jo åpenbart hvem som kommer til å vinne! HEATNation!

Sigmund Rougemont:

Med smått vanvittige 16 seire på rad, dog mot noe variabel motstand, så er det jo ikke tvil om at man går inn i playoffs med betydelig optimisme. Sånn sett ser jeg Philly som nokså klare favoritter mot Heat. Samtidig synes jeg, på det jeg må innrømme er et ganske tynt grunnlag, at Heat er et litt «småekkelt» lag, som Philly har slitt litt med denne sesongen, og på grunn av det håpet jeg egentlig å unngå å få dem her – spesielt for en måneds tid siden, før formkurven til Philly gikk rett til værs.

Ting ser betydelig bedre ut nå, også får vi se hvordan disse gutta gjør det i playoffs, som er uvant for flere av dem. Mye avhenger naturligvis også av Joel Embiid, når han er tilbake, og hvor god han er når han er tilbake igjen. Philly har vist at de fint kan vinne kamper uten ham også, men det er klart at laget er betydelig bedre med ham, og han må være på sitt beste når han er tilbake, om Philly skal komme langt. Men om Simmons, Redick, Belinelli, Ilyasova og ikke minst Fultz leverer som de har gjort de siste ukene føler jeg meg ganske trygg på at Philly gjør det vanskelig for Heat, og i tar seg til neste runde. Om Philly slår Heat så spiller de finale i east. Frykter ikke Boston!

Ben Simmons dunker i Philadelphia 76ers' seier mot Cleveland Cavaliers fredag. Foto: Chris Szagola, AP / NTB scanpix

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers

Aleksander Alfheim:

Jeg tror dette er en match-up som kan passe Cavaliers ganske bra. Jeg tror noen av kampene kommer til å være close, men i en 7 games series er det ikke tvil om at Cavs vinner dette. Personlig tror jeg Pacers blir sweepa, men de kan fort finne på å vinne en kamp. LeBron kommer til å storspille og det ser det ut til at K Love også kommer til å gjøre. Benken til Cavs ser ganske bra ut og forsvarspillet har forbedret seg når de virkelig må spille forsvar.

Jeg tror ikke det vil holde mot bedre motstand, men mot Pacers så gjør det det. Gjennom regular season er Pacers 3-1 mot Cavs. En statistikk som ser dårlig ut for Cavs, men flere av kampene har vært jevne, og kommet på dårlige tidspunkt for Cavs. Derfor ser jeg ingen grunn til at dette skal være til bekymring for alle som heier på Cleveland Cavaliers. 4-0 eller 4-1 til Cavs.

Daniel Rausand:

For andre året på rad møtes Cleveland Cavaliers og Indiana Pacers til første runde i sluttspillet. I år tror jeg oppgjøret blir hakket tøffere for Cavs. For denne sesongens Pacers-lag har vært en av de største overraskelsene med sin imponerende og høyenergiske stil, og særlig med Victor Oladipo i spissen blir dette tøff motstand for LeBron og co. Likevel tror jeg ikke Cavs får store problemer mot Indiana. Så lenge de skrur på bryteren, og velger å spille forsvar. Håper også at de lar Larry Nance jr. starte. Tipper Cavs tar dette 4-1 i kamper.