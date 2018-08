Dette venter vi fortsatt på i NBA

Av Vetle Dahl Frislie

LeBron James er klar for Los Angeles Lakers. San Antonio Spurs har tradet bort Kawhi Leonard til Toronto Raptors, og fått DeMar DeRozan i retur. Devin Booker har signert en massiv kontraktsforlengelse (og han er født i 1996!). Carmelo Anthony er omsider klar for Houston Rockets, enten der er av benken eller som starter.

Nesten alle lagene i NBA har vært aktive på overgangsmarkedet denne sommeren. Med andre ord - det er tvilsomt at det kommer flere store overskrifter før NBA settes i gang. Likevel er det noen potensielle overskrifter som kan skrives før NBA settes i gang om drøye to måneder.

Selvom august ikke er en måned stappet med signeringer, historisk sett, er det fortsatt mange lag som er ute etter å forsterke stallen før sesongen.

Her er fire mulige overskrifter som er verdt å se på før sesongen:

1. Kommer Cleveland Cavaliers til å fornye kontrakten med Rodney Hood?

Hood er ikke den eneste free agent spilleren som ikke er signert, men han er utvilsomt det største navnet blant dem. Med tankte på at Cavaliers er ganske nærme skattegrensa, vil et tilbud på Hood fra hvilken-som-helst-annen-klubb sette press på Cleveland og vil muligens tvinge frem at Hood forsvinner fra klubben. Det er kun Sacramento Kings som har det nødvendige singeringsrommet igjen for å sikre seg Hood, og de har 16 spillere på garantert kontrakt.

Med tanke på at han ikke akkurat gjorde seg attraktiv denne sommeren etter de få månedene hos Cavaliers, vil det bli interessant å se om han signerer en lengre kontrakt med Cavaliers eller om han satser på at han kan få en ett-års-kontrakt, og være en free agent når tiden skrus frem til sommeren 2019.

2. Vil Dwyane Wade og Udonis Haslem returnere til Miami Heat?

Wade og Haslem debuterte sammen for Heat tilbake i 2003, og de har brukt mye tid sammen de siste 15 årene både på og utenfor banen. Det ville passet dem ypperlig å avslutte karrieren samtidig, men det skjer kanskje ikke med det første. Dersom Wade returnerer til Heat, skal man ikke se bort i fra at Haslem gjør det samme. Wade har fått store tilbud fra lag i Kina og er nok muligens på utkikk etter mer enn minstelønn i Heat. Både Wade og Haslem kommer til å ta avgjørelsen i løpet av august, men Wade kommer hvert fall ikke til å spille for noe annet lag i USA enn Heat, uttalte han forrige uke. Haslem får nok ikke noe stor rolle med Heat, men han er en viktig locker-room-guy, og en som kan være en mentor for de unge gutta i stallen.

3. Kommer noen veteraner til å gi seg før 2018-sesongen er i gang?

Wade er ikke den eneste veteranen som fort kan finne på å gi seg før 2018-sesongen starter i midten av oktober. Det har vært tyst fra Spurs-legenden Manu Ginobili, selv om det går noen rykter i amerikanske medier at han tar ett siste år med San Antonio. Kanskje han og coach Gregg Popovich tar sitt siste år sammen, før begge gir seg etter sesongen?

BLIR MANU I SPURS EN SESONG TIL? Det skal nok veldig mye til om Manu Ginobili ikke fortsetter i Spurs - om han skal ta en sesong til i NBA.

Det har også vært stille rundt David West, som for et par sesonger siden takket nei til store summer for å vinne en ring. Først gikk han til Spurs, der det ikke gikk. Så ble det Golden State Warriors, der to ringer på tre sesonger ble fasit. Akkurat nå er han klubbløs, og det er usikkert hva som skjer med mannen som har et vanvittig mid-range-game. Var viktig av benken i 2017/18 med Warriors og snittet på bare 13.7 minutter, men 57.1 % treffsikkerhet fra gulvet, i tillegg til 6.8 poeng og 6.4 returer. Han uttalte i januar følgende:

«It all depends on how my body feels. Right now I feel good».

4. Vil noen av rookiene fra 2015-klassen signere nye kontrakter?

Devin Booker var tidlig ute med sin kontraktsforlengelse da han signerte for fem nye år med Phoenix Suns med en verdi på 158 millioner dollar, bare dager etter at rookiene fra 2015-draften kunne signere sine «rookie scale extensions». Han er så langt den eneste av 23 spillere som har muligheten, og det vil si at spillere som Karl-Anthony Towns, Kristaps Porzingis, Myles Turner og Terry Rozier fortsatt spiller på sine rookie-kontrakter, med mindre det blir gjort noe før deadlinen, som er dagen før 2018/19-sesongen starter. Minnesota Timberwolves og Towns har diskutert makskontrakt på Towns, og Minnesota-eier Glen Taylor er sikker på at Towns vil signere ny kontrakt. Tiden får vise…