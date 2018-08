Disse fire NBA-spillerne kan slå ut i full blomst denne sesongen

Av Even Lübeck

NBA-sesongen er ikke så alt for langt unna - det er i underkant av to måneder til det hele starter med Boston Celtics-Philadelphia 76ers 17.oktober. Og det er faktisk bare en drøy måned til klubbene begynner å spille pre-seasonkamper. Nå er tiden inne for training camps, for at klubbene skal få sett på sine nye rookies, samt spillere de har fått i sommer. Og hvem vet, kanskje Kawhi Leonard er 100 % skadefri?!

Vi har i den sammenheng sett på fem NBA-spillere som vi tror kan ta steget fra å være rollespiller til å bli stjerne i sin klubb. Hvem hadde for eksempel trodd at Victor Oladipo skulle føre Indiana Pacers til sluttspill, og nesten slå ut LeBron James og Cleveland Cavaliers? Eller at Clint Capela skulle bli så toneangivende for et Houston Rockets med James Harden og Chris Paul på laget?

Hvem blir denne sesongs Oladipo og Capela? Dette er vår liste:

Jayson Tatum, Boston Celtics

Tatum ble draftet som nummer tre av Celtics i 2017-draften, etter Markelle Fultz (76ers) og Lonzo Ball (Lakers). Tatum, som spiller Small Forward, skulle i utgangspunktet bli matchet rolig i starten av sin NBA-karriere.

Det varte i ca. ett minutt.

Gordon Hayward, Celtics´ startende Small Forward, og deres store signering i sommeren 2017, brakk benet tvers av og var ute for resten av sesongen. Plutselig lå det mye mer ansvar på Tatum sine skuldre, noe han løste forbilledlig.

20-åringen, som har Kobe Bryant som sitt forbilde (noe det er lett å se i Tatums spillestil) startet 80 av 80 kamper i grunnserien og snittet på brukbare 13,9 poeng per kamp. Så var det sluttspillsbasketball i Boston, der Tatum virkelig ble heit. Etter at deres andre stjerne Kyrie Irving gikk ned for telling, tok Tatum ansvar og ble lagets go-to-scorer. Han snittet på 18,5 poeng per kamp i sluttspillet og klarte nesten å ta Celtics til finale i NBA. De ledet 3-2 i kamper, men Cavs kom tilbake og vant 4-3. Men i Tatum har Celtics en fremtidig MVP-kandidat. Og de trodde ikke det skulle ta så kort tid for han å bli en stjerne i denne ligaen.

Lauri Markkanen, Chicago Bulls

En finne i NBA? I alle dager?

Joda, det stemmer det. Og Markkanen gjorde seg så absolutt ikke bort i sin første NBA-sesong. 97-modellen startet 68 av 68 kamper for Bulls sist sesong, og selv om Bulls ikke hadde en sesong å snakke hjem om, gjorde den 213 centimeter høye Power Forwarden en god figur som rookie.

7,5 returer og 15,2 poeng per kamp er så absolutt brukbart, og han viste tegn til å ta det neste steget sist sesong, som da han scoret karrierebeste 33 poeng mot New York Knicks i basketballens mekka Madison Square Garden. Markkanen kan skyte trepoengere (37 % treffprosent i sin førstesesong) med sin lengde, samt å drive til kurven. I tillegg er han en brukbar forsvarer, men det er i hovedsak dette som må bli bedre for at han skal ta det neste steget. Selv om Bulls ikke vil være et fyrverkeri å se på i år, er det bare å få opp øynene for Lauri Markkanen.

Jayson Tatum og Lauri Markkanen i duell. Hvem av disse får den mest suksessfulle NBA-karrieren?

Jamal Murray, Denver Nuggets

Også Murray er født i 1997, men har en sesong ekstra i NBA enn Markkanen og Tatum. Han ble draftet som nummer syv av Nuggets i 2016, og har snittet på hhv. 9,9 og 16,7 poeng i 2016/17- og 17/18-sesongen. I tillegg ble han forfremmet til førstefemmeren denne sesongen (startet 80 av 81 kamper), etter å bare ha startet 10 av 82 i sin første sesong.

Jamal Murray kan fort slå ut i full blomst for Nuggets denne sesongen.

Nå blir det mye press på Murray og Gary Harris, som danner backcourten for Denver. De to må levere om det endelig skal lykkes for Nuggets, ved å ta seg til sluttspill i knalltøffe Western Conference. De får god hjelp av spillere som Nikola Jokic og Paul Millsap, men må levere fra kamp 1. Og fortsetter Murray det gode spillet fra sist sesong, kan han fort forvente seg en solid kontrakt sommeren 2019.

Montrezl Harrell, Los Angeles Clippers





Harrell ble valgt av Houston Rockets i runde 2, som nummer 32, i 2015. Var litt i NBA og litt i G-League i løpet av sine første to år, men spilte aldri en kjemperolle i Rockets fordi de hadde Dwight Howard og Clint Capela foran Harrell i køen. I sommeren 2017 var han en del av den gigantiske traden som sendte Chris Paul til Rockets, der blant andre Harrell gikk til Clippers.





Montrezl Harrell får en større rolle på Clippers-laget etter at DeAndre Jordan forlot klubben. Han danner en Center-trio i laget med Boban Marjanovic og Marcin Gortat.

Han var en bra spiller av benken for Clippers (76 kamper spilt, tre fra start), og bidro med karrierebeste 4 returer og 11 poeng per kamp, på bare 17 minutter. Spesielt etter All Star-pausen var han god - med snitt på 14,6 poeng, 4,3 returer, 65,8 % treffsikkerhet fra gulvet, i tillegg til å spille solid forsvar. Nå, med DeAndre Jordan i Dallas, forventes det at Harrell tar flere steg og blir en viktig brikke for et rebuilding Clippers (selv om de selv ikke sier det). Forventer at han får mye spilletid, han er en litt annerledes center enn Marcin Gortat og Boban Marjanovic, to europeiske sentere som er lengre enn Harrell, men også mye treigere. Forvent en breakout-sesong for Montrezl.