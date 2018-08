Disse spillerne må vekk fra sine NBA-klubber

Av Even Lübeck og Vetle Dahl Frislie

Det har vært en ekstrem sommer - som alltid - med flere gigantiske overganger og kontraktforlengelser. LeBron James, Kawhi Leonard, DeMarcus Cousins, DeMar DeRozan og vår alles Jonas Jerebko har byttet klubb, mens unggutter som Devin Booker, Nikola Jokic og Zach Lavine har fått nye kontrakter verdt oppimot en milliard. Dwayne Casey er klar for Detroit Pistons, mens Mike Budenholzer skal prøve å få Milwaukee Bucks til en Conference Final i øst. DeAndre Ayton ble valgt først av Phoenix Suns, Marvin Bagley III gikk til Sacramento Kings som nummer to, mens Luka Doncic ble valgt som nummer tre av Atlanta Hawks, før han ble tradet til Dallas Mavericks.

Men som alltid er det spillere man ikke har hørt all verden om i trade-samtaler og kontraktsforhandlinger. Enkelte av disse vi nå skal presentere er unge, andre er eldre, men en ting konkluderer vi i AltomNBA med: De må vekk fra sin klubb de spiller i, om de skal utvikle seg og bli bedre.

Marquese Chriss og Dragan Bender, Phoenix Suns

To unggutter som begge ble var lottery-picks i 2016-draften. Fellesnevneren for duoen? Ingen har fått det til å stemme i Arizona. De har ikke vist mye fremgang siden deres første sesong, og med flere draftpicks denne sommeren, blir det vanskelig å se hvor Bender og Chriss skal få minutter. Ayton blir klubbenes startende Center, punktum. Tyson Chandler, en slags mentor for Ayton, og nysignerte Richaun Holmes, kommer til begge til å få minutter av benken. På Forward-posisjone blir minuttene splittet mellom nysignerte Trevor Ariza, Josh Jackson, TJ Warren og draftpicket Mikal Bridges. Og da har vi ikke engang nevnt Chriss og Bender.

Bender er en 7-footer playmaker med muligheten for å senke trepoengere, mens Chriss er en mer atletisk spiller som er komfortabel med å skyte fra distanse, og som kan spille brukbart forsvar. Men ingen av spillerne fra 2016-draften har vist seg særlig frem for Suns, så det blir spennende å se hvor lenge begge blir på rosteren. Benders skillset passer nok bedre med Ayton, og da er det logisk at de beholder XXXX. Det betyr muligens at det er Chriss som må gå, og da kan mulige nye destinasjoner være Atlanta Hawks eller Houston Rockets.

Joakim Noah, New York Knicks

Er det ikke helt sykt å tenke på at Joakim Noah, ja, Knicks-spilleren Joakim Noah, endte som nummer fire i MVP-stemmingen for bare fire sesonger siden? I 2013/14-sesongen spilte han sin andre All-Star-kamp på rad og ble kåret til ligaens beste defensive spiller. To somre senere signerte han en fireårsavtale verdt 72 millioner dollar med New York Knicks. Spol tiden to somre til frem i tid, og ingen vet hva som skjer med mannen som også kan et par setninger svensk, fordi han har svensk mor….

Den første sesongen i New York var langt på nær like produktiv som den siste han hadde med Chicago Bulls. Noah var mye skadet, og han ble suspendert for å ikke ha overholdt anti-drug-programmet til NBA. Andreåret i «det store eplet», da? Enda verre. Suspensjonen gjorde at hans første kamp for sesongen ble utsatt, og han fikk bare syv kamper for Knicks totalt i hele 2017/18-sesongen. Han havnet på kant med trener Jeff Hornacek i Oakland før en kamp mot Warriors, og ble utelatt fra laget de siste månedene. Knicks har nå fått ny trener, men basketfremtiden til Noah er ikke i New York. Og det selv om han har igjen to av år av den massive kontrakten. Flere klubber kan være interessert i den aggressive forsvarsspilleren som også er nyttig offensivt for hans screen-setting, deriblant Warriors, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers og Dallas Mavericks.

Hassan Whiteside, Miami Heat

Heat viste at de ville satse på Whiteside med en 98 millioner dollar kontrakt over fire år i sommeren 2016. Men han har ikke levd opp til kontrakten og forventingene, og poengsnittet og retursnittet dalte sist sesong, sammen med den totale spilletiden for Whitesiden, som ble den første spilleren i NBA-historien til å gå fra minimumskontrakt til makskontrakt. En av grunnene til at Whiteside ikke fikk like mye spilletid, var grunnet satsning på tidligere Boston-center og forward Kelly Olynyk, som fikk en kontrakt på fire år verdt 50 millioner dollar sommeren 2017, samt at lottery-picket, 97-modellen Bam Adebayo, fikk mye spilletid.

Whiteside selv har uttrykt stor misnøye med lite spilletid, og har uttalt i intervjuer at «alle lag har plass til en center med hans kaliber». Selv om han kanskje ikke har skillsetet til den moderne NBA-centeren, med trepoengere og hurtigere og hurtigere til bens (Whiteside er en god screen-setter og bra til å avslutte rundt kurven, men er treig og har kun truffet på to trepoengere i løpet av hele hans karriere), så har han levert varene når han har fått spilletid og tillit. Whiteside ledet ligaen både i antall blokker i 2015/16-sesongen og antall returer i 2016/17-sesongen.

Konklusjonen er at Heat ikke får nok ut av Whitesides potensiale per nå, og det virker ikke så nærliggende å endre fordelingen av spilletid på centerplass med sesongstart to og en halv måned unna. Det kunne egnet begge parter om det var mulig å få sendt Whiteside til en annen klubb, men den enorme kontrakten byr på problemer i en eventuell trade. Hvilken klubb vil ta på en så stor kontrakt for en spiller som var direkte svak sist sesong? Flere klubber kunne passet for Whiteside: Clippers trenger en center etter at DeAndre Jordan forsvant.

Milwaukee skal i følge kilder ha snust på Whiteside under dette overgangsvinduert men det har enn så lenge ikke blitt rapportert om at det nærmer seg en avtale mellom de to Eastern Conference-klubbene.