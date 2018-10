NBA: Disse har kniven på strupen kommende sesong

Med en gang man setter foten sin inn i NBA, så har man et stort press på seg fra flere vinkler. Underveis i karrieren er det flere hindringer man må overvinne for å kunne leve opp til dette presset. Her skal vi ta for oss fem forskjellige idrettspersonligheter i NBA, som alle er i forskjellige stadier i sin karriere, men som alle står ovenfor et ekstra press i hvert sitt

karrierestadium. Vi skal gå nærmere på hva slags utfordringer hver av disse personlighetene står ovenfor.

Av Marius Sjølie Aas

Kyrie Irving

I 2011 ble Irving valgt først av Cleveland Cavaliers i draften. I et ellers tamt Cleveland-lag var Irving sine evner som poenggjører og driblefant lyspunkter i en periode med dårlige resultater. Dette skulle derimot endre seg, for etter Irving sin tredje sesong for Cavs valgte LeBron å vende hjemover til Cleveland, og sammen vant de to sluttspillet ett år. Etter tre sesonger gikk det opp for Irving at det ikke var stas nok å være på et lag hvor LeBron var den store stjernen, og tvang frem en overgang for å bli den store stjernen et annet sted.

Irving leverte varene sine også uten LeBron, men slo virkelig til som en annenfiolin etter at han kom til klubben. Irving ville derimot ikke være i skyggen av noen lenger, og ble byttet til Celtics. I sin første sesong for grønntrøyene leverte han gode prestasjoner før han etter hvert ble satt ut resten av sesongen med en kneskade i mars. Celtics hadde store problemer uten han i grunnspillet, og mistet sin plass i toppen av Eastern conference. Det var først i sluttspillet de klarte å finne ut av ting uten Irving, og kom seg helt til semifinalen mot Cleveland, der de tapte knepent i en avgjørende kamp syv.

Med skade på spillere som Irving og Hayward var det ingen som forventet mye av Celtics i sluttspillet. Veldig uventet var det andre spillere som klarte å heve spillet sitt såpass i stjernene sitt fravær, at de klarte å imponere en hel rekke personer. Celtics har en sterk tropp med stort

potensial, og Irving må kjempe om han ikke vil være i skyggen av noen også her i Boston.

Før 2018/19 sesongen er Kyrie skadefri, og har ingen unnskyldninger til sesongstarten. Celtics kom til en semifinale uten han, og har alle type forutsetninger for å komme helt til finalen i år. Irving vil neppe nøye seg med å være annenfiolin nå igjen. Etter nåværende sesong har Irving mulighet til å bryte kontrakten sin med Celtics, og om han ikke klarer å ta tilbake tronen kan det godt hende at det blir fasit etter sesongen.

Kawhi Leonard

Leonard er utvilsomt en av ligaens beste spillere, og vant prisen som ligaens beste forsvarsspiller to år på rad (2015 og 2016). I flere sesonger har han ledet et sterkt San Antonio Spurs, men før denne sesongen er det slutt på dette. Etter en kontroversiell sesong med noen uenigheter med Spurs-trenerstaben, så valgte Kawhi å tvinge frem en overgang. Dette bruddet gjorde at Leonard ble tradet bort til Toronto Raptors, hvor

han nå går inn med blanke ark. Forrige sesong var alt annet enn ideell for 27-åringen, og hans første seriekamp kom ikke før midt i desember. Mellom det tidspunktet og sent i januar spilte han ni kamper, som også ble hans eneste kamper den sesongen. Etter mye rot ble det klart at han ikke lenger ønsket å spille i San Antonio, og ryktene skulle ha det til at han ville spille sammen med LeBron i Lakers. I stedet endte det med en langt ifra like lukrativ trade til Toronto Raptors, som ikke er en like populær destinasjon som Los Angeles er.

Før denne sesongen er det mange spørsmål knyttet til Leonard. Kommer han i det hele tatt tilbake til sitt gamle jeg, og hvor lang tid tar det eventuelt? Hva gjør han etter neste sesong når han har mulighet til å si opp kontrakten sin? Spørsmålene er mange til en av ligaens aller

beste spillere, som kan hjelpe Toronto helt til finalen. Likevel er det mange som har endret sitt syn på Leonard, som alltid har fremstått som en ydmyk og rolig person. I den traden som sendte Leonard til Raptors, gikk også deres best spiller andre veien (Demar DeRozan). Dette gir rom for Leonard å ta over denne plassen igjen, om han skulle klare å finne tilbake til det nivået han tidligere har vært på. Det vil bare tiden vise. Raptors har i to år på rad levert meget bra i serien, men har skuffet i sluttspillet. Nå kan det hende de har hentet mannen som kan få de hele veien.

Giannis Antetokounmpo

Grekeren med det meget greske etternavnet har virkelig satt sitt preg på NBA. Fjorårets sesong var så god at han var involvert i praten om å stikke av med den gjeve MVP-tittelen. Det ble ingen premie, men uansett kunne han legge en utrolig god sesong i bagasjen. Likevel har ikke Giannis fått laget sitt til å vinne nok kamper, og har til gode å komme langt i et sluttspill. For å bli en av de aller største trengs det å vinne kamper, noe han har til gode å gjøre.

«The Greek Freak» har utvilsomt levert sin beste sesong individuelt. Om vi ser på lagets prestasjoner er det ikke like mye å juble for. Det ble en lite overbevisende syvende plass i Eastern Conference, og deretter ble det en tidlig exit i første runde mot Celtics. Det ble en jevn serie mot et Celtics lag som kom seg helt til semifinalen. Det er i sånne kamper Giannis virkelig skal skinne, og dra med seg laget videre. Dette har til nå uteblitt, men det er på tide at han tar dette siste steget.

Det var vært en del utskiftninger på trenerbenken i Bucks, men i år har de klart å hente inn et navn som skal være av den meget god signering. Mike Budenholzer skal hjelpe Giannis til å nå dette toppnivået. Om samarbeidet mellom han og Giannis kommer på gli kan vi ha en gresk MVP på slutten av sesongen, og vi kan godt ende med opp med å dra Bucks på over femti seiere. Han er godt over to meter høy, men det er ingenting å si på fysikken hans. Han løper raskt, han hopper høyt, og er en like stor trussel i angrep som han er en vegg i forsvar. Det er bare det at seieren har latt vente på seg, og det er noe Giannis må lære seg for å kunne bli nevnt i samme setning som LeBron James, for det er så høyt potensialet hans ligger.

Markelle Fultz

Markelle er den andre spilleren på listen som er et tidligere førstevalg. Han er klar til å starte på sin andre sesong, men det første året hans i NBA gikk på ingen måte som planlagt. På grunn av en skulderskade ble det en sesong med et langt skadeavbrekk, og det tok veldig lang tid før han kom tilbake igjen. Så lang tid at ryktene om at han var en flopp florerte allerede før sesongen var slutt. 76ers ønsket Fultz så sterkt at de valgte å trade fra seg flere valg, inkludert tredjevalget til samme draft, for å kunne få den unge amerikaneren. 76ers fikk ikke akkurat spilleren de ønsket seg, og etter fire kamper spilt ble han satt ut med en skulderskade.

Det ble til slutt fjorten seriekamper, og tre kamper i sluttspillet. Hvor det kun ble vist glimtvis av hva som er forventet av han. Presset på Fultz er i seg selv stort nok før sesongen, for han har fortsatt noe å bevise. Det blir derimot ikke lettere med tanke på at Philadelphia presterte veldig bra i fjor uten Fultz på laget. Fra før har 76ers to supertalenter, Simmons og Embiid, som allerede har fått stjernestatus i byen. En viktig faktor for at Fultz skal kunne slå til, er at han må klare å spille sammen med disse to. For allerede før årets sesongstart har ryktene om at han er uønsket florert rundt på nettet.

Når han som for øyeblikket spiller samme posisjon som Fultz, ble «rookie of the year» i fjor, da er det ikke lett å komme inn på laget. Selv om det er rom for at de kan starte ved siden av hverandre, så er det ikke en enkel oppgave å tilpasse sitt spill til de to klare stjernene på laget.

Om dette ikke fungerer blir han mest sannsynlig å se i andre draktfarger om ikke lenge.

Daryl Morey

Denne listen består av fire spillere, og til slutt har vi en sportslig leder. Daryl Morey er sportslig leder for Houston Rockets, og har vært det siden 2007. Siden han tok over stillingen har de kun gått glipp av sluttspillet tre ganger, og har klart å komme seg til semifinalen to ganger på den tiden (2016 og 2018). Før årets sesong har det blitt noen utskiftninger i stallen, og det er mange spørsmålstegn til rødtrøyene om de klarer å levere samme skyhøye nivå også neste sesong.

Forrige sesong så vi en utrolig bra utgave av Rockets, som klarte å avslutte grunnserien med flest seiere av samtlige lag i NBA. I semifinalen endte det med tap i den avgjørende kamp syv mot Warriors, hvor de stilte til start uten en skadet Chris Paul. Det ble avgjørende mot et knallsterkt Golden State lag, som til slutt stakk av med seieren. Daryl har hatt en hektisk sommer. Først og fremst signerte Chris Paul en ny kontrakt, som gjorde Paul til ligaens nest best betalte spiller. Han fikk en lønnsøkning på ti millioner, og i tillegg har Clint Capela sin lønn økt med over ti millioner. For å få orden i lønningene måtte også noen spillere forlate klubben, og det ble noen av de beste defensive spillerne i laget.

Spesielt Ariza og Moute var sterke bidragsytere i forsvaret til Rockets, men dette var endringer som måtte bli gjort for å få frigjort noe i lønninger. For å erstatte disse tapene har det blitt hentet inn billigere spillere, som til nå ikke har vist samme nivå som utskiftningene. Mye av kritikken rettet mot Morey skyldes akkurat det at han ikke har hentet gode nok erstattere, og at Rockets vil slite med å spille like bra i forsvar som de gjorde i fjor. Likevel er det ingen grunn til å tro at angrepet skal svekkes noe. Fordi de har fortsatt Harden, Paul og Capela, som sto for over halvparten av Rockets sine poeng i fjor.

Samtidig som Gordon (18 poeng) og Green (12 p) er igjen fra forrige sesong, har også Anthony blitt hentet inn for å bidra med det offensive fra benken. Det å gi Chris Paul, som er 33 år og skadeplaget, en så lukrativ kontrakt på fire år er det mange som setter spørsmålstegn ved. Det største spørsmålstegnet er riktig nok forsvaret til Rockets som man ikke tror klarer å levere det samme nivået som de gjorde i fjor. Det er ingen enkel oppgave Morey har stått ovenfor, men har gamblet med både Paul og Anthony. Uansett blir det spennende å se om Rockets klarer å utfordre et vanvittig sterkt Warriors.

