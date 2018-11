NBA-ENTUSIASTER: DETTE SYNTES VI OM DEN FØRSTE UKEN

Endelig er NBA-sesongen i gang! Det har blitt spilt basket i USA i en drøy uke, og i den sammenheng har vi fisket opp noen spørsmål. Vi har tatt en prat med Tommy Surland-Hansen (Sulus), Magnus Renå, Daniel Mohajer, Ulrik Sydnes (AltomNBA) Arnstein Friling, Stig Omland og Frederik Gnatt, og stilt dem fire spørsmål.

Som nevnt, settes alle donasjoner stort pris på, Vipps til 90280763 (vi jobber med å få opprettet organisasjonsnr på Vipps). Dette er frivillig arbeid, men hadde vært gøy å få lønnet de som skriver for oss + få betalt domene fra NBA-fansen! Takk også for alle bidrag og for at dere gjør at det er gøy for oss å lage saker.

Husk å følg oss på Instagram!

Husk å lik oss på Facebook!

Husk å følg oss på Twitter!

Hvilke lag har overrasket og skuffet mest?

Sulus: Det er veldig vanskelig å være kategorisk om både overraskelser og skuffelser etter bare en uke. De forventede sterkeste lagene prøver å sette en rotasjon som er stabil og varig, mens i de presumptivt svakeste lagene har mange spillere som prøver å klore seg fast til laget eller ligaen og derfor overpresterer. Alle lagene har spillere som kan gjøre en god match med jevne mellomrom og spesielt i starten av sesongen får vi noen utslag her. Så jeg er egentlig ikke overrasket over noe enda. Men fortsetter Detroit å vinne og Lakers å tape vil det være overraskende.

Man kan si det er skuffende at Celtics taper mot Magic eller at OKC taper mot Kings, men igjen er det sånn det alltid er i NBAs første uke. Forventninger står ikke i stil med resultatet, og det skaper alltid litt uro i omgivelsene, men er helt udramatisk foreløpig. Celtics startet f.eks. fjorårssesongen 2-2, samme som de har nå.

Frederik: Jeg tar et fra hver conference. Jeg er mest overrasket over Detroit Pistons og New Orleans Pelicans. Jeg hadde ikke særlig tro på noen av de lagene før sesongen, og de har begge startet med 3–0. Nå er det selvfølgelig bare en liten uke med kamper, men begge lag har sett bedre ut enn jeg hadde trodd.

Den største skuffelsen er Oklahoma City Thunder. De har ikke funnet ut av det enda. De måtte klare seg et par kamper uten Russell Westbrook, men selv med han tilbake og en nesten triple double fra RW så tapte de altså mot Sacramento Kings. Potensialet er der, men det er noe veldig uforløst over dem. Spørsmålet er om Westbrook noen gang vil ha nok forståelse for at han må gjøre de andre rundt seg bedre. Jeg håper det, men begynner å tvile.

Jeg må også legge Boston Celtics inn her. De kjørte over 76ers, selv om de ikke spilte særlig bra. Så har de tapt mot Toronto og Orlando, og så vidt slått Knicks. Jeg er ikke bekymret for Cs, Irving har startet skikkelig svakt og det vil nok bli bedre fort. Og Stevens leker litt med lineups også. Det er kun oktober, men jeg hadde trodd at Celtics skulle være mer klar enn de virker.

Magnus: Thunder: Resultatmessig har de skuffet meg, men kan hende de kommer sterkere tilbake etter hvert som sesongen utvikler seg. Tror trener Billy kan få det hett under setet sitt hvis han ikke får skuta på rett kjøl.

Lakers: Er laget Lakers har bygget rundt LeBron godt nok? Jeg forventer at laget vil komme seg til playoffs, men hvor høyt oppe er vanskelig å spå. Jeg tror Magic og Rob (GM hos Lakers), er handlekraftige nok til å ta de grepene som trengs. Jeg tror spesielt at de mangler en bedre center. Javale McGee holder ikke i lengden. Lakers bør ikke spille LeBron så mange minutter som de har gjort hittil. Tror tanken til LeBron blir fortere tom hvis de gjør det.

Pelicans har overrasket positivt innledningsvis i sesongen. Foto: Morten Bjerkelund

AltomNBA: Den største positive overraskelsen har vært ubeseirede New Orleans Pelicans. Anthony Davis har vært akkurat like god som forventet, men spørsmålet var alltid hvor mye hjelp han ville få av lagkameratene. Svaret så langt har mer enn nok! Mirotic har vært gloheit, Holiday stødig som alltid, Payton har hjulpet overraskende mye og Randle er kanskje 6th Man of the Year så langt. Pelicans har bare én spiller eldre enn 30 år og utnytter det ved å spille med det høyeste tempoet i ligaen. Den heseblesende farten resulterer i mange enkle scoringer og det som foreløpig er det beste angrepet i NBA, selv når man justerer for tempoet.

De er favoritter til å møte Warriors i finalen og mange tror de vil vinne over 60 kamper denne sesongen, men det har vært litt rusk i maskineriet innledningsvis for Boston Celtics. Sesongen startet med en solid seier mot 76ers og et tap borte mot solide Raptors, men siden har det blitt en knepen seier mot et tafatt Knicks-lag og tap mot et

Magic-lag som ikke skremmer noen. De har fortsatt ligaens beste forsvar, men de har

ikke klart å finne ut av det offensivt og er dårligst i NBA så langt, noe som er ganske

utrolig med tanke på hvor mange talentfulle spillere Celtics har. Morris er eneste

rotasjonsspiller som skyter over 45 %, mens Hayward og Irving fortsatt er rustne etter

lange skadeavbrekk.

Arnstein: Lagene har spilt 3–5 kamper. Det vil si ca. 4–6 % av sesongen er unnagjort. Det sier seg selv at det er tidlig å si noe definitivt, men laget som har overrasket mest positivt så langt, er Detroit Pistons. Trener Dwayne Casey er i ferd med å snu en mangeårig negativ trend, og laget har så langt fremstått som en mer moderne enhet. Dette er et lag jeg forventet skulle slite med å nå sluttspillet i East. Nå tror jeg det er sannsynlig at de kan klare det. Atlanta Hawks, alles favoritt til å bli det verste laget i ligaen, skal også ha ros. Så langt har de vunnet og tapt like mange kamper. At New Orleans Pelicans ser ut til å være gode, er ikke en så stor overraskelse for meg, men muligens for andre.

Horford før kamp. Snakker flytende spansk.

Største skuffelse av lagene: Skuffelse har jo med forventning å gjøre. Og så langt har to av favorittlagene, Boston Celtics og Houston Rockets skuffet. Boston sliter med tempo og svak skyting og problemer med rollefordeling. Alt dette kan selvsagt bedre seg. Men tanken streifer en; Hva om skader har permanent redusert Gordon Hayward og Kyrie Irving? Houston mistet tre forwarder som spilte mye, Trevor Ariza, Luc Mbah A Moute og Ryan Anderson. Erstatningene Carmelo Anthony og James Ennis har ikke fungert. Rockets blir ikke ligaens beste grunnserielag i år, slik de var i fjor.

Daniel: Pelicans. Følte mange undervurderte Pelicans før sesongstart, men de har spilt bedre enn jeg selv trodde. Starting lineup er veldig balansert og spillerne komplementerer hverandre veldig godt. Davis spiller som en MVP og Randle har prestert som jeg trodde han skulle. Mirotic har vært i fyr og flamme hittil. Så har du Holiday som er en fantastisk forsvarsspiller.

Største skuffelser lag:

OKC for meg har skuffet enormt hittil. En ting jeg trodde de skulle gjøre i år var å spille forsvar, men det har vært helt fraværende. De har også slitt med treerne sine: 10/37 mot Warriors, 7/33 mot Clippers og 9/39 mot Kings. Det går bare ikke an å skyte så dårlig. Da må heller Billy Donovan finne andre måter å score på. Han ligger tynt an mtp. jobben sin. Ingen Carmelo å skylde på lenger, men savnet av Roberson er stort i forsvar.

Stig: Skal helst se slikt i lys av hvilken motstand lagene har hatt så langt osv., men jeg hadde aldri trodd at Casey skulle få sving på humøret til Pistons så raskt. Så gjenstår det å se hvordan spesielt Blake Griffin takler litt motgang, som alle lag opplever gjennom en lang sesong. Den som klarer å få ham til å bli en soleklar All Star spiller igjen fortjener Nobel’s pris. Kampen mot Philadelphia var fantastisk underholdning, men dessverre uten Ben Simmons. Sånn sett så har ikke Pistons møtt et skikkelig topplag enda. Den første testen er om et par runder når de møter Boston to ganger på rad. Vinner de én av de to kampene så tror jeg Detroit kan flyte på selvtillit en stund til.

Lett å si OKC hvis man tenker record, men de var uten Westbrook første to kampene og han hadde mange uker uten kamptreningen etter det. Så for meg må jeg si Houston Rockets. Er et lite paradoks at Warriors har kommet ut av startporten med turboen på, mens runner up laget i West, Houston, ser ut som de har vunnet 4 av de siste 5 sesongene og er mettet. Haugevis med pinlige turn overs, elendig forsvarsspill og krampaktig isolasjon med Harden. Blir nok klart bedre med Chris Paul tilbake fra suspensjon, men slik dette laget er satt sammen så kan det bli en fryktelig sesong. Skjønner godt at Houston prøver å lande Jimmy Butler.

Hvilke spillere har overrasket og skuffet mest?

Sulus: Kunne KCP vært bedre for Lakers? Kunne Kyrie Irving truffet bedre fra trepoengslinja enn han har gjort til nå? Kunne Dario Saric sett skarpere ut? Kunne Andrew Wiggins sett ut som han tok Jimmy Butlers kritikk på alvor? Selvsagt, men her er det alle muligheter for at dette er glemt om to uker.

Frederik: Positive overraskelse spiller: Elfrid Peyton. Jeg lo av Peyton på forrige Time Out podkast. Jeg trodde ikke han skulle være i nærheten av å dekke opp tapet av Rondo. Men han har vært god i starten. Peyton har stort potensial, og kanskje han får det ut nå i Pelicans. Kan legge Mirotic med i denne. Har startet helt forrykende, men jeg tror ikke det er like lett å opprettholde som Peyton.

Skuffelser spillere: Irving har vi vært inne på at har startet svakt, men det bekymrer meg lite. Han kommer.

Magnus: Trae Young: Noterte seg med 35 poeng og 10 assists i en kamp. Forventet ikke at denne rookie-klassen skulle få en 30+ poengkamp allerede etter noen kamper. Tror Trae kan bli en ok PG i dagens NBA med en eller to All-Star kamper i karrieren. Men ikke en Hall of Fame-spiller. Det er min dom på Trae Young sin fremtidige NBA-karriere.

AltomNBA: Favorittene i Golden State Warriors har startet sesongen 4-1, mye takket være en fantastisk Steph Curry og godt forsvarsspill. En som ikke har bidratt altfor mye har vært Klay Thompson. Den vanligvis treffsikre skarpskytteren har startet sesongen med å skyte stusslige 37 % og bare 13.6 % på trepoengsskudd. Det er mulig Klay har hatt det litt for gøy i sommerpausen, men Warriors trenger han som den tredje scoreren på laget og han er i et kontraktsår.

Arnstein: Her er det bøttevis med kandidater, men jeg velger meg Elfrid Payton. Dette er en ung spiller som fra tid til annen har levert strålende kamper, helt under radaren, på elendige lag. Nå skal han erstatte Rajon Rondo i New Orleans Pelicans. Så langt har han vært en klart bedre spiller enn Rondo i nesten alle faser av spillet. Godt gjort, for nærmest alle mente det motsatte før sesongen. Den andre kandidaten som må nevnes, er Zach Lavine. Bulls har fått enormt med kritikk for å bruke penger på ham. Hans svar er fire strake kamper med 30+ poeng, fabelaktig skyting og stort sett egenhendig holde laget inne i kamper, til tross for at to startere har vært skadet.

Største negative overraskelse av spillere: Tja. Kyrie Irving har vært svak så langt. Det er sannsynligvis fordi han ikke er 100 % restituert etter skade. Så han får fripass. Men min kandidat så langt er Karl Anthony Towns. Det er tydelig at mobbingen fra Jimmy Butler ikke har hjulpet. Det ser ut som han står litt i sirup, og han er ikke som spilleren som snittet 25 poeng for halvannet år siden, og var den de fleste NBA-sportssjefer ville valgt først til å bygge et lag rundt. 16 poeng og 42 % skyting og 9 returer per kamp er godt under forventet.

Daniel: For meg har Mirotic åpnet ekstremt bra. Scorer i gjennomsnitt 28 poeng med 10 returer per kamp. En FG% på 52 % og ikke langt unna 50 % på treerne. Nå skal det sies at det scores som aldri før i NBA og dermed ser tallene til flere spillere bedre ut enn normalt, men Mirotic har klart å holde seg veldig effektiv. Kommer selvsagt ikke til å holde seg sånn utover sesongen, men det viser at Pelicans har en spiller de kan stole på.

Karl-Anthony Towns har ikke startet sesongen på skinner den første uken. Mye som skjer med det Wolves laget mtp dramaet rundt Butler, og det kan ha hatt en negativ effekt på spilleren. Han ser bare så utrolig soft ut utpå det. I hans fjerde NBA sesong forventer jeg mye mer. Han spiller ikke med den modenheten jeg forventer og ser ikke ut som en Max kontrakt spiller. NBA GMs valgte han i fjor til å være den spilleren de vil bygge en franchise rundt. Den spilleren kjenner jeg ikke igjen. Tre av deres fem kamper denne uken har han fått under 15 poeng. Hele 8 poeng mot Spurs som ikke har hørt om forsvar denne sesongen.

Stig: Jeg hadde noen meninger om Wolves og Jimmy Butler da det sto på som verst rett før sesongåpningen. Min take var at jeg forsto frustrasjonen hans med Towns og Wiggins, men jeg var ikke enig i metoden hans. Måten Karl Anthony Towns har fremstått i alle utenom en av kampene så langt, har vært noe av det sørgeligste jeg har sett av en spiller med slikt talent. At han vil ha scoring slumps er greit, selv om det er patetisk å se hvor få skudd han tar, og kvaliteten på de skuddene han faktisk tar. Verst er likevel mangelen på returtakingen hans. Den viser hvor svak vinnerskalle han har, og det er en hån mot klubben som nettopp ga han en sinnssykkontrakt.

Hva har overrasket deg mest?

Sulus: Jeg trodde ikke Lakers eller OKC skulle stå uten seier etter første uke, eller at Butler fortsatt skulle spille for Wolves. Jeg er også overrasket over at slåsskampen i Lakers-Houston matchen ikke ga strengere straffer. Ellers er det jo action så det holder i NBA, enten det er på banen eller Twitter … Ellers er jeg bare lykkelig for at NBA er i gang igjen og er forventningsfull for kommende uker.

Frederik: Mange ting jeg ikke trodde skulle skje. Men det mest oppsiktsvekkende som er skjedd første uken er jo slåsskampen i Los Angeles mellom Lakers og Rockets. Ingram sin tåpelige oppførsel. Spyttet Rondo på CP? Hvordan reagerer LeBron på Rondos uttalelser om Chris Paul, som er en av LeBrons beste venner? Der var det mye.

Magnus: Det høye poengsnittet: Hvert lag scorer i gjennomsnitt 113 poeng per kamp. Det kan hende dette normaliserer seg, eller ser vi en ny trend der lag pusher tempoet høyere enn før? Jeg vil helst se noe forsvar bli spilt, og foretrekker helst kamper rett under 200 poeng for begge lag til sammen.

I tillegg: At Jimmy Butler fortsatt spiller for Minnesota: Forventet at han skulle bli tradet før sesongen, nå kan man jo stille spørsmålet om han blir tradet i det hele tatt. Blir han i Minnesota ut sesongen eller blir han tradet før trade deadline rundt februar neste år? Jeg har ikke noe godt svar med å komme på dette punktet.

AltomNBA: Det er litt overraskende for meg at Toronto Raptors allerede ser fryktelig sterke ut og har startet sesongen ubeseiret. I sommer har de både fått ny trener og byttet sin storscorer DeRozan mot Kawhi Leonard, som knapt spilte forrige sesong. Derfor forventet jeg en innkjøringsperiode med litt problemer, men både trener Nick Nurse og Leonard har kommet godt i gang. Lowry og Ibaka ser begge friske ut i sesongstarten og Danny Green har fått en ny vår etter overgangen fra Spurs. Benken leverer som vanlig og Raptors ser ut som det skumleste laget i Øst.

Arnstein: Det største sjokkresultatet så langt, var da Orlando slo Boston borte. Det er ingen overraskelse for meg at Milwaukee Bucks er gode, eller at Los Angeles Lakers ville få en treig start. Det er særdeles gledelig med den offensive, fartsfylte starten, og at mange unge spillere ser ut til å slå ut i full blomst. Nivået i NBA for tiden er skremmende høyt. Det fremstår nesten som om alle spillere kan dunke som Michael Jordan og skyte trepoengere som Larry Bird. Allsidigheten og de atletiske evnene er til å miste pusten av.

Det går veldig fort. Det har allerede vært spilt 7–8 kamper som NBA-journalister beskriver som «klassikere» eller «Det føltes slike intenst som en viktig sluttspillkamp.» De har flommet over av strålende individuelle prestasjoner så langt. Men jeg må nevne kampen Nicola Jokic leverte mot Phoenix Suns: 31 minutter spilt. 11 av 11 treff på skudd. 3 av 3 treff på trepoenger. 10 av 11 straffetreff. 11 assists. 11 returer. 4 steals. 1 blokk. Ingen turnovers. Laget var + 29 poeng mens han var på banen. Det er, minus straffebommen, en perfekt kamp.

Daniel: Ellers har det vært en artig start på sesongen. Sinnssykt mange høytscorende kamper. Det ser ut som All-star på steroider her den første uken. Mitt Spurs sliter ekstremt i forsvar. Har ikke sett et så dårlig Spurs lag i forsvar i min levetid, men når du mister Dejounte for sesongen, i tillegg til Derrick White og Lonnie i flere uker så ser det ekstremt dårlig ut. Flere som undervurderte viktigheten av Dejounte når han gikk ut. Var også spent på Raptors før sesongstart og tror faktisk de slår Celtics hvis de er healthy i playoffs. Kawhi spiller som en MVP-kandidat.

Stig: Jeg trodde ikke jeg skulle se Brandon Ingram klikke i vinkel. Trodde heller ikke at Kawhi Leonard skulle være Kawhi Leonard igjen så raskt. Og så trodde jeg ikke Warriors skulle være så motivert i starten av sesongen. Det skremmende er at jeg ikke så Curry og Durant så gode sammen som nå en eneste gang i hele forrige sesong.

Kan ikke huske å ha sett en så vanvittig intens start på en NBA sesong. Og poeng totalen i mange kamper er helt absurd høye. Naturligvis har mye av fokuset vært på hvordan Lakers skulle fremstå, ikke minst har jeg personlig vært spent på hvordan de ville fordele rollene. Jeg er veldig positiv til hvordan de lar de unge lovende få mye arbeidsmengde, men forsvarsspillet har vært altfor dårlig. Innsatsen er der, men virker rotete pga. dårlig kommunikasjon og forståelse. Jeg har blitt en stor Lonzo Ball supporter, og håper at han får det til mer enn noen andre i NBA. Alt gutten måtte takle i sin rookiesesong pga. faren og mediepresset hadde ødelagt mange unge spillere.