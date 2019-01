NBA-Norge: Dette skjer med Anthony Davis

Det kom kanskje ikke som et sjokk på NBA-fans verden rundt, men likevel hevet nok mange øyenbrynene da følgende melding kom på Twitter fra Adrian Wojnarowski:

"Agent Rich Paul has notified the New Orleans Pelicans that All-NBA forward Anthony Davis has no intention of signing a contract extension if and when presented and that he has requested a trade, Paul told ESPN on Monday."

Anthony Davis ble draftet som nummer en i 2012-draften, og spilte for USA sitt OL-lag før han hadde debutert i NBA. Han har vært syv år i New Orleans Pelicans nå, uten å være i nærheten av å vinne en tittel. Likevel har han blitt kåret til en All Star fire ganger, og det hadde nok vært flere, om han ikke hadde vært så skadeplaget.

Anthony Davis, her i duell med en av verdens beste spillere i Kevin Durant, ender nok ikke opp i Golden State Warriors. Foto: Kyle Terada-USA TODAY Sports.

Mulighetene er mange for Davis, som ønsker seg til et lag som kjemper om titler. Derfor har vi stilt flere norske NBA-fans (Stig Omland, Frederik Gnatt, Magnus Renå, Tommy Surland-Hansen, Magnus Barstad, Arnstein Friling, Daniel Mohajer, Marius Sjølie Aas og Daniel Rausand) følgende spørsmål:

Stig: Tenker at det ønsket fra AD er på høy tid. Mer bortkastet talent enn det han har vært i New Orleans skal man lete lenge etter i NBA-historien.

Frederik: At Davis ønsker seg vekk er ikke særlig overraskende. Det går ingen vei i Pelicans og han har lyst til å spille for et lag som kan kjempe om titler. At han ber om dette nå er til dels overraskende, men handler nok også mye om at han faktisk er åpen med Pelicans.

Marius: Den åpenbare grunnen er mangelen på fremgang for Pelicans. Etter å få draftet en så talentfull spiller, har det aldri vært en klar plan fra ledelsen om hvordan laget skal bygges opp rundt han. Det har kun blitt to turer til sluttspillet, og det ser veldig tvilsomt ut med tanke på det i år også. En spiller som Davis burde kjempe om tittelen hver sesong, og når han ikke har vært i nærheten av det i sine seks første sesonger, da er det absolutt på tide med et miljøskifte.

Tommy: Ble sant og si ikke så overrasket over at Davis ønsker seg til en klubb med større sjanse til å vinne noe i NBA. Pelicans har ikke nærmet seg noe som helst som tyder på at de kan utfordre toppen utover en nedre playoffplass. Det er selvsagt ikke godt nok for et talent som AD. Og selv om han takker nei til en DVE, eller supermax-kontrakt, vil andre klubber kunne tilby han en kontrakt i størrelsesorden $205M. Går han til et større markes som Los Angeles eller New York eller Boston, tjener han fort inn det han mister fra å avslå DVE.

Magnus B: Selv om Davis sier offisielt at han spiller gjerne ut sesongen for Pelicans så caller jeg BS på det. Han vil ut og han vil ut nå. Lakers kan gjøre det nå. Det kan ikke Celtics. Som vel er det andre klare alternativet. Det er ikke mange plasser som kan teoretisk ta imot Davis og Lakers har alt fra tradable unge assets til LeBron James og en organisasjon som er sulten på å vinne tilbake storhet. Davis og James i Lakers hadde vært beint ut flammer.

Arnstein: Det er et tegn i tiden at superstjerner ikke gjerne vil maksimere sin tid som aktiv, både økonomisk og sportslig, om mulig. Og hva er vel mer naturlig enn det? «Lojalitet» er et flott begrep, men proffidrett er en business, og det merker alle spillere som blir skadet, eller mister form. Da er det sjelden «lojalitet» de møter hos arbeidsgiver. Så de har all mulig rett til å gjøre det de selv mener er best. Må vi, som fans, og som de som betaler for moroa, like det? Nei. Jeg mislikte at Kevin Durant, verdenshistoriens beste poengscorer (sånn jeg ser det) gikk til det som allerede før han kom var verdenshistoriens beste lag (sånn jeg ser det). Men jeg både skjønte det og aksepterte det. I NBA eksisterer de to vidunderlige utjevnings-mekanismene «draft» og «lønningstak», som gjør at alle lag i utgangspunktet er like. Det har vist seg at fungerer i praksis også, siden mini-markedet San Antonio har huset NBAs klart beste lag de siste 20 årene.

Akkurat nå er små-markeder som Indianapolis, Milwaukee, (delvis) Toronto, Oklahoma City og Denver blant de beste, og stormarkeder som Chicago, New York og Los Angeles har lag som er langt fra toppen, og har egentlig vært sjanseløse i årevis. Laget til Antonio Davis, New Orleans Pelicans har hatt mye uflaks i de seks årene han har vært der. Stort sett alle av «hjelperne» laget har hentet inn, har hatt lange skadeperioder. Dessuten, de har vært udyktige i å hente inn toppnivå-coacher, og Western Conference har vært usannsynlig hard i alle disse årene. Summen er at Davis ikke har fått vist seg fram så mye, og oftere tapt kamper enn en superstjerne burde. Selv om et skadefritt Pelicans egentlig er et meget bra lag, blant de 30 % beste i NBA, kan jeg forstå at han vil noe nytt. Dessuten, den ukjente faktoren for alle som observerer, er nøyaktig hvor mye hans spilleragent trekker i tråder. Davis’ agent Rich Paul er kjent som en som er svært proaktiv. Det fine for Pelicans er at de ikke hadde vunnet på noen år uansett. Nå kan de bytte til seg pakker som sikrer dem unge spillere som kan bli kjempegode om tre-fire år, når Golden State Warriors-dominansen kanskje tar slutt. Davis ønsker seg til et sted der han både blir en del av et velfungerende lag med god ledelse, og der han får spille på sine styrker (som jo er omtrent alle ting), og der han får mer eksponering.

Daniel R: Davis er utvilsomt lei av å se på sin egen karriere stå bom stille. Han er på et lag som ikke klarer å komme seg noen vei, og for at en NBA-tittel skal bli sannsynlig, så må han spille på et lag med flere stjerner. Han har ikke sjans alene. Davis er en topp 5 spiller i NBA, kanskje høyere rangert også, og er i sin «prime», derfor vil han ut og finne seg et nytt lag hvor mulighetene er større for å vinne. Personlig hadde jeg digget å se ham i New York Knicks. Og tenk så attraktive New York hadde blitt for free agents til sommeren med Davis ombord. Tenk Knicks med Davis, Durant og Porzingis, da!

Daniel M: Det var bare spørsmål om tid før denne beskjeden skulle komme. Er ikke overrasket over at den nyheten kom nå og ikke i sommer når han ville avslått en supermakt kontrakt fra Pelicans. Pelicans bør heller ikke være overrasket, de har gjort en helt elendig jobb med å bygge et konkurransedyktig lag rundt Anthony Davis. De får egentlig som de fortjener, men dette er det kjipe med å være small market lag og ha en superstjerne.

Magnus R: Mine tanker er at dette ikke er overraskende. Pelicans har slitt med å bygge et slagkraftig lag rundt Davis. I tillegg har de slitt med skader, overbetalt rollespillere, byttet bort sine draftvalg for rollespillene som ikke har vært gode nok/slitt med skader.

Spørsmålet en hel NBA-verden lurer på: Hvor ender Anthony Davis, og hvor mye må et lag gi opp for å få han? Foto: AP Photo/Jim Mone, File.

Stig: Jeg tror det over 50% sjanse for at han ender i Lakers. Selv om jeg ikke vil like å miste egne produkter. Davis signerte med agenten/kompisen (Rich Paul) til LeBron James i sommer, og det er alt jeg trenger å vite. Det som foregår nå er en nøye planlagt strategi for å ende opp i Lakers. Og bak det hele står LeBron James som skal vise at han har mer makt enn "gamle, hvite menn".

Frederik: Det blir veldig vanskelig å si hvor Davis ender. Jeg tror det står mellom Lakers og Celtics i utgangspunktet, men kan ikke se at Lakers kan gi en god nok pakke for at Pelicans kan sleppe Davis. Det kan Celtics, men først til sommern. Så vet vi jo at mye kan skje. Vi så det med Kawhi i sommer da Toronto kom litt ut av det blå og signerte ham. Kan være lag der ute som ønsker å ta en sjanse for å signere og håpe at de kan contende og på den måten beholde. Men Davis blir dyr, og det kan være skummelt å gjøre det om man ikke føler seg ganske sikre på at man kan overbevise ham om å bli etter en sesong.

Marius: Selv tror jeg han ender i Lakers sammen med Lebron. De fleste spillere ønsker å spille sammen med Lebron, og akkurat de to tror jeg ville passet veldig godt sammen. Uansett hvor god AD er, så har han aldri vært den «kongen» Lebron er. I tillegg har Lakers mange spennende og verdifulle talenter de kan pakke inn i en trade for Davis, slik at Pelicans også ser at de kan tjene på å trade han til nettopp Lakers.

Om det ikke skulle bli Lakers synes jeg også Raptors kunne blitt veldig spennende med både Davis og Leonard i troppen. Det er vanskelig å si hvordan de to ville fungert sammen, men antakelig hadde de fått det til å fungere. Også noe skepsis rundt hvorvidt Leonard er i Raptors neste år eller ikke.

Tommy: Jeg synes det er vanskelig å si noe om hvor AD ender opp. Hvis ikke hele Pels-organisasjonen har et ønske om å bli sparket hele gjengen, går man for det beste tilbudet som kommer. Det er lett å tro at AD ønsker seg til Lakers, men det trenger ikke New Orleans bry seg med. De har ikke dårlig tid og kan vente på tilbud som helt sikkert kommer fra en rekke lag. Det er også lurt å vente til sommeren for å få Boston med i budrunden, det vil skru opp prisen. Samtidig kan vi se et desperat Lakers gå all in nå for ikke å sitte igjen som etter PG13-traden, med null og niks. Så tilbud vil komme før trade deadline, tross alt ikke lenge igjen til 7/2. Så får vi se hva Pels gjør, om man slår til nå eller venter. Det er tross alt ikke så lenge til 1/7 heller, og da får man Boston i mixen også.

Magnus B: Tror han ender i Lakers. Av logiske grunner som agentlinken, at Bron har "worka" han i flere år.

Arnstein: Det er for meg ganske åpenbart at Los Angeles Lakers peker seg ut som heiteste kandidat. De har signert LeBron James for flere sesonger framover, og han blir ikke yngre. Han vil vinne nå. Og da må han ha mye bedre lekekamerater enn de han har i Lakers nå. Det Lakers har, er mye godt å tilby et lag som vil bygge opp på nytt: Unge og lovende spillere, et brukbart draftvalg og flere kontrakter som opphører i sommer. De har det som skal til. Boston Celtics er nest heiteste kandidat. De har NBAs aller største skattekiste av både draft-valg og unge talenter. Deres problem er at de har for mange store, garanterte kontrakter, så det er ikke plass til en ny megakontrakt. Hvis Boston får noen til å ta på seg storkontraktene til f.eks Gordon Hayward og får endret på kontraktsfremtiden til Al Horford, er det Celtics laget til Antonio Davis neste år. Mange andre lag har muligheten. Philadelphia kan sette sammen interessante pakker, for eksempel. Toronto også. Men det koker ned til hva Davis selv vil (og hva Rich Paul vil). Jeg tipper det ender i Los Angeles. -Jeg tror neppe Celtics vil gi fra seg Kyrie. Dessuten, han er ikke veldig attraktiv som brikke i en handel, siden han kan bestemme selv i sommer om han vil bli «free agent». Det er klein trøst å få Kyrie Irving som hovedbrikke når man sender bort Davis, og så se at Irving stikker til sommeren. Om Celtics faktisk er tjent med å beholde Irving, hvis det blir snakk om en enten/eller med Irving/Davis, er usikkert. Der ville jeg jammen vært usikker selv, om jeg var Danny Ainge.

Daniel R: Davis vil vekk nå, og jeg blir litt overrasket hvis Pelicans klarer å ha is i magen og holde på ham til sommeren. Gjør de det, så blir det Celtics. Men jeg tror han ender i Lakers. Alle pilene peker dit. For det første så kastet han agenten sin og signerte for noen måneder siden med Rich Paul, som også er agenten og en av LeBron James’ aller nærmeste venner. Og så har LeBron sjøl uttalt at han svært gjerne vil spille med Davis. Jeg er også sikker på at Magic Johnson vet at dette er muligheten de har for å få kloa i Anthony Davis.

Daniel M: Vanskelig å si når Celtics ikke kan trade for han før sommeren. Pelicans sin front office vil ha det travelt de neste 10 dagene, hele NBA kommer til å ringe og spørre om Davis. Dog så er konkurransen om han ganske liten. Er få lag han vil vurdere å resignere for og det vil nok bli en kamp mellom Lakers, Knicks og Boston. Etter å ha tenkt mye over det tror jeg Lakers vil ende opp med han, selv om Celtics har den beste pakken å gi.

Rich Paul, Lebron og AD koblingen tror jeg blir bare altfor stor og Pelicans blir kanskje presset til å få til en avtale med dem, men hvorfor skal Pelicans stresse med å kvitte seg med Davis nå? De samme tilbudene vil vente i sommer. Jeg tror ikke Pelicans vil være særlig begeistret for en avtale med Lakers, men om AD kommer ut og sier Lakers er det eneste valget så vil front officen til Pelicans ha en tøff oppgave foran seg.

Det jeg lurer mest på er om det vil være et lag som kvitter seg med sin beste spiller og noen draft picks for å satse det neste halvåret eller til sommeren 2020 med Davis på laget. I verste fall kan de trade han i sommer hvis de vet han kommer til å forlate franchisen. Se hva Raptors gjorde når de trådet for Kawhi. De visste sjansene for at Kawhi skal bli langsiktig er liten, men de fjernet masse cap space og visste de kan bygge for fremtiden selv om han drar.

Det er helt sikkert et par GMs som tenker i samme retning. Knicks er også et interessante lag å følge med på. Vil Knicks gi dem Porzingis og mulig number 1 draft pick for Davis?. Det vil alltid være et lag ingen tenker på som vil prøve hardt. Et lag som muligens ønsker å rebuilde og starte på nytt hvor Pelicans har interesse for enkelte av spillerne deres. Viktig å huske at den eneste måten small market lag kan få stjerner på er gjennom trades.

Magnus R: Jeg tror at favorittene til å få Davis er Boston Celtics og Los Angeles Lakers. Dette fordi de har unge gode spillere som har potensiale og har attraktive draftvalg fra andre lag. Jeg tror han ender i en av de to klubbene, siden det er de som kan gi mest. Men det handler også litt om hvor raskt Pelicans vil kvitte seg med Anthony også. Det blir spennende å se hvor han havner.

LeBron James har lenge uttrykt at han ønsker å spille med Anthony Davis. Kan det skje? Foto: Harry How/Getty Images/AFP.

- Tror du Boston Celtics tenker på å gi fra seg Kyrie Irving nå? Det er jo eneste måten de kan få AD.

Stig: Celtics vil aldri i verden begynne å underholde idéen om å trade Irving nå før deadline. Det er for høyt spill dersom det ikke blir noe av og Irving får snusen i det.

Frederik: Jeg tror absolutt ikke Celtics tenker å gi fra Kyrie. Han er nok en del av grunnen til at Celtics tror de kan få Davis til sommern. De to er gode kompiser og med Kyrie har Davis en perfekt makker på et lag som kan kjempe om titler i mange år fremover. Og det er ikke den eneste måten Celtics kan få Davis. Det er den eneste måten de kan få han nå. Men det tror jeg altså ikke er aktuelt.

Marius: Slik jeg ser det har Celtics et virkelig bra lag per dags dato, og burde heller fokusere på å beholde Irving, og bygge videre på den stammen de allerede har. En stamme som i og for seg er ung og har mange gode år foran seg. Celtics har gjort det så som så i årets sesong, men jeg tror de vil bli veldig vanskelige å slå når sluttspillet kommer. For øyeblikket har de ikke enda klart å fungere helt perfekt sammen på en lengre basis, men en omstrukturering nå for å få inn Davis ville igjen sendt de tilbake noen skritt.

Tommy: Jeg er helt sikker på at Celtics ikke trader Kyrie for AD. De ønsker å spille disse to superstjernene sammen, ikke bytte de mot hverandre. Derfor vil de helt sikkert komme med et tilbud som ingen andre kan matche hvis Pels kan holde ut til sommeren. Skulle Pels gjøre en trade allerede nå får Celtics fortsette med plan B som er å bygge lag rundt Irving, Tatum og Brown. Ikke så galt det heller.

Magnus B: Hva Irving gjelder så har vel Angie visst gang på gang at han er villig til å gjøre hva som helst for å sette Celtics i best posisjon. Om det betyr Davis for Irving, ja så betyr det Davis for Irving. Det tror jeg han gjør hver dag hele uka om han har muligheten.

Arnstein: Davis er nok den spilleren som hadde blikk plukket aller, aller først i et åpent draft av alle NBA-spillere, om alle spillere var fristilt og alle kontrakter nullet. (Giannis Antetounmpo, Kawhi Leonard ville nok vært nr 2 og 3…) Han er et allsidig monster. Så dette er store greier. Det er også perfekt for Pelicans at han har maksverdi, siden han har 1,5 år igjen på kontrakt, og er fortsatt bare 25 år. Som ivrig NBA-fan ønsker jeg meg to-tre gigantiske byttehandler, gjerne involvert tre-fire lag, og enorme rokkeringer i lagende grunnet free agent-markedet i sommer. Få det på!, som de morsomste gutta på Twitter sier.

Daniel R: Nei. Celtics trader ikke vekk Kyrie Irving nå. Gjør de det, så kan de risikere å miste både han og Anthony Davis etter hvert. For Davis er free agent sommeren 2020, og da står han fritt til å gå til en ny klubb. Derfor hadde det vært dumt av Boston å trade vekk sin aller beste spiller.

Daniel M: Det tror jeg aldri i verden skjer og hvorfor skulle Celtics gjøre det? Trader de Kyrie så vil vel neppe AD ønske å bli der langsiktig. Du må bygge laget rundt Kyrie og AD, ikke trade ene vekk. Danny Ainge kan ringe Pelicans og be dem vente til sommer før de eventuelt tilbyr en pakke ingen andre lag kan slå. Vil du ha Lonzo, Kuzma og Ingram som ikke har fått til noe som helst uten Lebron eller Celtics sine unge stjerner som var noen minutter unna NBA finals? Svaret er ganske enkelt. Det har allerede kommet ut at AD ikke vil resignere for Celtics fordi han er usikker på om Kyrie blir eller ikke i sommer. Da sier det seg selv at Ainge ikke kan trade han bort nå.

Magnus R: Nei. Jeg ser på sannsynligheten som større at Kyrie går fra Celtics til sommeren enn at Boston gir fra seg Irving nå.

NBA-Norge har ikke troen på at Boston Celtics prøver å trade vekk Kyrie Irving for å få Anthony Davis før sommeren. Foto: Maddie Meyer/Getty Images/AFP.

- Eventuelt andre tanker.

Stig: -Med et hjerte for Lakers så synes jeg tanken på å miste flere eller alle av Lonzo Ball, Brandon Ingram, Kyle Kuzma og Josh Hart er dumt. Ja, Lakers har hentet store navn opp igjennom, men championshiplagene har også vært preget av store navn de selv har bygget opp. Et Lakers med LBJ og Anthony Davis uten et par av Lakers unggutta får noe sjarmløst over seg. Men jeg forstår lett Magic og Pelinka om de gjør traden.

Marius: I alle sine år i Pelicans har AD aldri hatt noen stabil stjernespiller han har spilt sammen med over flere år, og det tror jeg er det øverste ønsket hans nå. Etter så mange år «alene» tror jeg han også ser at det er nødvendig å ha en eller to toppspillere i tillegg til seg selv for å kunne utfordre Warriors. Uansett hvor god han er, så er han ikke en leder utenfor banen som Lebron er, og det er kanskje akkurat han som skal til. En spiller av Davis sitt kaliber burde absolutt være med i kampen om tittelen hver sesong.

Daniel M: Det må virkelig være kjipt å være small market lag i NBA. Denne Warriors-dominansen har gjort at superstjerner ønsker å dra til big markets hvor de kan tiltrekke seg andre stjerner med til byer som Los Angeles eller New York for å spille sammen. Du kan ikke få en stjerne med deg til Cleveland, Indiana, San Antonio eller Utah. Letteste måten er å flytte på deg til storbyene hvor du også vil få stor dekning. Kjipt at det har blitt sånn, og det er vel grunner til at amerikanske fans foretrekker NFL fremfor NBA.