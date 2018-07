NBA-spillerne som ikke er verdt kontrakten

Av Vetle Dahl Frislie

Noen ganger er den beste måten hvis man vil å unngå å bruke for mye penger, å ikke ha penger til å bruke i det hele tatt. Dette har vist seg å være tilfellet for en rekke lag i NBA denne sommeren, og 2018 har ikke vært det verste året for dårlige kontrakter.

Den største kontrakten er uten tvil LeBron James som sikret seg en kontrakt i Lakers til en svimlende avtale på 153,3 millioner dollar over fire år. På listen over spillere som har mye å bevise for å leve opp til deres nye kontrakt har vi flere store navn, men også noen mindre som har sikret seg elleville kontrakter.

Her er seks spillere som må kjempe for å vise seg verdt prislappen i løpet av tiden i deres nye klubber:

6 – LeBron James, Los Angeles Lakers

Nevnte LeBron sikret seg som sagt en kontrakt de fleste andre idrettsutøvere kan se langt etter. Han har nå gått til en svakere klubb i Lakers, til tross for at han hadde et av sine beste år forrige sesong, dette i en alder av 33. Likevel begynner “The King” å trekke på årene, men vi vet alle hva han er kapabel til. Han har på formidabelt vis holdt seg unna de store skadene i løpet av sin lange og utrolige karriere, men det skal utrolig mye til for å leve opp til denne kontrakten.

5 – Chris Paul, Houston Rockets

Chris Paul kom til Houston Rockets i fjor, og Rockets føler nok allerede vekten av kontrakten hans som var enorm: fire år og 159,7 millioner dollar.

Paul ledet i fjor NBA statistikk over pluss-minus på banen. Det vil si at når han var på banen, hadde han den beste “målforskjellen”. Han var fremdeles en meget god spiller på banen, men når han de siste to årene har gått glipp av over 20 kamper hvert år, skal det mye til for å leve opp til monsterlønnen hans. Noen vil også si at Rockets kunne kommet seg hele veien til finalen om ikke Chris Paul var ute i kamp 6 og 7 i finaleserien i øst mot Golden State Warriors.

Den seneste skadeproblematikken hans, og det faktum at han nylig har fylt 33, gjør at det blir vanskelig for Paul å leve opp til kontrakten hans.

4 – Jerami Grant, Oklahoma City Thunder

Mannen som re-signerte for Oklahoma City Thunder på en treårskontrakt verdt 27 millioner dollar kan vise seg å bli et større problem for OKC enn først ventet.

Ifølge Adrian Wojnarowski fra ESPN vil OKC i tillegg til en lønn på 9 millioner dollar i året, se seg nødt til å betale ytterligere 40 millioner dollar i luksusskatt. Dette betyr at 27 millioner dollar blir til 67 for laget fra Oklahoma. Så mye trodde ikke OKC at de måtte betale for en helt middels spiller, som ikke kommer til å bli så alt for toneangivende denne sesongen.

3 – Avery Bradley, Los Angeles Clippers

LA Clippers har re-signert Avery Bradley på en toårskontrakt, verdt 25 millioner dollar. Bradley er kjent for å være en “three-and-D-wing” (setter trepoengere og spiller bra forsvar), og det er det Clippers betaler han for å være, men spørsmålet er: fortjener han det ryktet?

Basert på hans defensive plus-minus, år for år, her tatt fra ESPN.com:

2017-18: -0.53

2016-17: -1.72

2015-16: -1.24

2014-15: +0.73

2013-14: +1.22

Han har vært god defensivt, han har hatt dårligere og dårligere sesonger utenom i fjor.

Han har en grei prosent fra trepoengslinja med 36.9 % forrige sesong, men han har kun klart to treere i en kamp én gang i hele sin karriere. Han har kun 47.2 % på topoengere i karrieren, og gjennom sin karriere i ligaen har han 51.6 % treffprosent på skuddene sine, noe som er under gjennomsnittet i NBA på rundt 55 %. Han snittet på kun 2 assist og 2.5 returer forrige sesong i tillegg, så han har mye å leve opp til i Clippers.

2 – Doug McDermott, Indiana Pacers

Doug McDermott er den rake motsetningen til Grant. Han kan tidvis briljere offensivt, men forsvaret hans er så dårlig at det nesten er umulig å holde han på banen til tross for hans offensive evner. Han er ranket som 468 av 521 spillere i NBA med -1.76 defensive rating per match, ifølge ESPN. Og det er ikke til å stikke under en stol at lag angriper som oftest mot de svake defensive spillerne.



Dette skjedde med McDermott da han var i Chicago Bulls, Oklahoma City Thunder, New York Knicks og Dallas Mavericks. Han har en respektabel skuddprosent på 55.7 %, men spørsmålet er jo fremdeles: Hvordan skal han kunne forsvare?

Det var en grei signering for Pacers å sikre seg McDermott, men å gi han 21.9 millioner på tre år, var derimot ikke noe kupp.

1 – Zach LaVine, Chicago Bulls

Kontrakten til Zach LaVine i Chicago Bulls sikrer han intet mindre enn 78 millioner dollar over fire år. Det var Sacramento Kings som først la inn budet, men Bulls matchet dette.

Til tross for at LaVine kun er 23 år og utvikler seg til en playmaker og en scorer, noe Bulls håper på (snitt på 18.9 poeng per kamp og 57.6 % skyting i 2016-17), er hans defensive kvaliteter altfor svake. Han er ranket som 490 i NBA når det kommer til defensive rating per match.

Og det er ikke bare statistikken som viser dette. Han sliter med å komme seg foran i det defensive spillet og klarer ikke være oppmerksom nok i forsvaret. Og dette er problemer som ikke bedret seg i hans tid i Minnesota Timberwolves.

Han kan gjøre utrolige ting offensivt, men det er heller tvilsomt om han kommer til å leve opp til sin store kontrakt.