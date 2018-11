Zion (18): Den enorme kjempen skal ta NBA med storm

De største draft-nerdene kjenner allerede navnet og har sett videoene hvor han dominerer på high school-nivå, men for andre basketinteresserte har Zion Williamson (18) blitt et navn å kjenne til etter en sterk sesongstart for Duke.

Laget mistet hele sin førstefemmer fra i fjor til NBA, men har nå kanskje de tre største talentene på college-nivå i Williamson, Cameron Reddish og RJ Barrett. I første kampen knuste de Kentucky og Zion bidro med 28 poeng og sju returer på bare 23 minutter.

Han fulgte opp i søndagens kamp mot Army og ga seg ikke før han hadde servert de fremtidige offiserene 27 poeng, 16 returer, fire assists og seks blokkerte skudd. Det mest imponerende med scoringen hans er at han har en field goal-prosent på 81,5 så langt (til sammenligning leda Clint Capela ligaen sist NBA-sesong med 65,2 %)!

Det første man legger merke til med Williamson er den enorme fysikken hans og den gjør han til et ganske unikt basketballprospekt. Han er sterk som en bjørn, bred over skuldrene og veier allerede mer enn alle spillerne i NBA (ekstreme 129 kilo! Shaq veide i sin tid rundt 150 kilo), med unntak av Boban Marjanovic (132 kg). Likevel har han et kjapt førstesteg og kan dunke fra straffelinjen!

Det skal liksom ikke være mulig å være så kjapp og spretten som Zion er, samtidig som man har den fysikken og styrken. Det føltes som han var en mann blant gutter da han spilte på high school, men spørsmålet var hvordan han ville takle college og NBA, hvor motspillerne i større grad kunne matche hans fysikk.

Overgangen til college har foreløpig gått strålende, og selv i NBA er det nok få som kan måle seg med han på det området. Det største minuset med fysikken hans er lengden, siden han har et wingspan på 6’10 (208 centimeter). Det er greit nok som forward, men kan gjøre det vanskelig å beskytte kurven godt nok til å spille center.

Zion kombinerer de fysiske talentene med gode pasningsferdigheter og ballbehandling. Han starter overganger og har tatt ballen fra kurv til kurv ved flere anledninger. Når han angriper kurven er det som å stoppe et lokomotiv! Det at han angriper kurven så ofte og avslutter så bra der gjenspeiles i hans veldig høye Field Goal-prosent og er noe han gjorde mye av på high school også. Må han skyte fra lengre avstander er han ikke like god. Der har han skutt under 65 prosent fra straffelinjen og under 25 prosent på trepoengere.

Det er fortsatt en lang college-sesong igjen før Zion Williamson skal draftes, men han har allerede lagt inn solide aksjer for å bli førstevalget. Innen den tid vil man større klarhet i om han har forbedret skuddet sitt, hvor god han er defensivt og hva hans fremtidige posisjon er.

Han har blitt sammenlignet med spillere som Charles Barkley, Draymond Green og Larry Johnson, samt selveste LeBron James. Veldig ulike spillertyper, men alle har til felles at de ”spiller større” enn hva høyden skulle tilsi. Det gjør også Zion, men at sammenligningene er så ulike forteller også hvor unik han er som talent.