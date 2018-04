Jeg dro innom butikken i morges. For å kjøpe kjapt, trygt og billig. Det var bare to ting som stod på handlelisten denne lørdagsmorgenen: brød og ost. Jeg fant et brød av typen «Hverdagsgrovt», en ost med huller i og tuslet fornøyd bort til kassen. Den blide damen som satt der scannet innholdet i min beskjedne handlekurv, smilte og sa: «102 kroner, takk» Jeg kunne ikke annet enn å smile, jeg heller. 102 kroner for et helt ordinært brød og en ost. Med huller i.

Bonden får én krone og femti øre for det kornet som brødet er laget av og fem kroner literen for melken som osten er basert på.

Så hva er det da som gjør at det hele koster 102 kroner? Er det hullene??

Eller er det den helvetes landbrukspoltikken? Som gjør at prisen bonden får blir enda lavere enn den ellers hadde vært. Hvis markedskreftene fikk bestemme.

Nei, selvsagt ikke.

Brødet og osten er enda dyrere i Sveits. Med eller uten hull. Fordi de har enda mer penger mellom hendene i Sveits. Det er ikke mer komplisert enn som så. Faktisk.

Så kanskje Kiwi har rett likevel?

I at jeg fikk kjøpt brødet og osten «kjapt, trygt og billig»