Det brukes endel fancy ord for tiden. I dag har jeg lyst til å skrive om to av disse - bærekraft og sirkulær økonomi. Og om noe som er ingen av disse delene - nemlig norsk lakseoppdrett.

Norsk lakseoppdrett var lenge basert på bruk av marine proteiner. Gjennom produksjon av fiskeolje og -mel - hovedsakelig basert på fiskeressurser utenfor Chile og Peru. Da disse var brukt opp, trengte man nye proteinkilder. Og man trengte ikke å reise så langt. I Brasil har de nemlig 3-doblet arealet som brukes til soyadyrking i løpet av de siste 20 årene årene. På bekostning av regnskog og savanner (Cerrado) langt fra nærmeste havneby. For å kunne dyrke så mye soya må jorden tilføres enorme mengder med nitrogen, kalium og fosfor. De to sistnevnte er ikke-fornybare ressurser som utvinnes gjennom gruvedrift i noe få områder i verden, før de fraktes med båt til Brasil og kjøres noen tusen kilometer inn i landet. Der soyaen gror. Som norsk laks skal spise. Før den fraktes til Kina eller andre steder i verden for videre bearbeiding.

Oppsummert kan vi derfor konstatere at i den maten laksen trenger for å vokse brukes det nesten utelukkende ikke-fornybare ressurser. Og bare det å forflytte innsatsfaktorer og landbruksproduktene som utgjør 70% av den maten laksen spiser, utgjør en ikke ubetydelig miljøbelastning. For å si det veldig forsiktig.

Når laksen endelig har fått tak i den maten den trenger for å vokse så fort som ønskelig, begynner problemene i Norge. I oppdrettsanleggene. Det er unødvendig å gå inn på alle disse problemene - som lakselus og mangel på dyrevelferd, rømning av oppdrettslaks, trusselen mot villaksen i de fleste norske lakseelver og svært uheldige konsekvenser for annet liv i havet i områdene rundt disse anleggene.

Det som har blitt litt oversett i denne sammenhengen er fosfor. Alle planteproduksjon i verden er nemlig avhengig av dette stoffet - som det begynner å bli svært lite av. I landbruket bevares (resirkuleres) store deler av dette viktige stoffet (gjennom spredning av naturgjødsel), mens i lakseoppdrett forsvinner fosforen ut av verdikjeden og blir dumpet på havets bunn sammen med all annen møkk fra lakseproduksjonen. Og på havets bunn er det ikke bruk for fosfor. For å si det sånn.

Så også når det gjelder produksjon av laks i Norge bærer den svært lite preg av bærekraft og gjenbruk av ressurser.

Det er nærliggende å tenke at det eneste som gjør denne produksjonen lønnsom er at den ikke er forpliktet til å håndtere avfallet og de miljømessige og økonomiske konsekvensene dette får - på kort og lang sikt. Lakseindustrien er den eneste industrien som har fritt utslipp. Og det er mildt sagt oppsiktsvekkende - når «alle» snakker om viktigheten av bærekraft og sirkulær økonomi.

Men det viser kanskje på en litt deprimerende måte at når vi mennesker må velge mellom å tenke kortsiktig (økonomisk gevinst) og langsiktig (bærekraft) velger vi kortsiktig ni av ti ganger. For når det i tillegg synes å være politisk vilje til å femdoble norsk lakseproduksjon - basert på tilgang på ikke-fornybare ressurser fra den andre siden av kloden og uten ansvar for håndtering av avfall - bare for at noen ytterst få mennesker skal bli enda rikere enn de allerede er, da er det noe som skurrer. Veldig.

Det har i hvert fall ingen verdens ting med bærekraft og sirkulær økonomi å gjøre. Det er bra sikkert.