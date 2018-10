Cheap in Japan?

Mange hevder at Norge kunne hatt mye billigere mat, hvis vi bare hadde valgt å importere den. Hvis vi bare hadde sluttet å produsere maten selv og heller import alt sammen. Da ville maten blitt mye billigere, sier de.

Og det er en fin tanke. En naiv tanke. Ja, nesten litt søt. Men den er feil. Riv ruskende gal, faktisk.

Det er nemlig kjøpekraften vår som bestemmer hvor mye maten koster. Maten er enda dyrere i Sveits enn i Norge. For å si det sånn.

For moro skyld kan vi jo se på et annet eksempel. Japan er selvforsynt med ris. Og muligens med hvalkjøtt. Resten importerer de. De importerer 97 prosent av kornet, 95 prosent av soyaen og 90 prosent av de vegetabilske oljene. Gjennom denne importen klarer de å produsere omtrent halvparten av den maten de trenger. Resten importeres.

Japan er kjent for mange ting. Billig mat er absolutt ikke en av disse tingene.

Prisen på mat blir altså ikke lavere, selv om man importerer alt man trenger. Muligens med unntak av hvalkjøtt.

Prisen på mat er et speilbilde av folks kjøpekraft. Er kjøpekraften stor blir prisene høye. Så enkelt er det.

Og de som fortsatt ønsker å tro på et slags «billig-Nirvana» - med høye lønninger og lave priser - må bare fortsette å tro på det. For all del. Men de tror forgjeves. Men det er vel selve poenget med tro når jeg tenker meg om...