Dette står skrevet i den Hellige bok om pinsen:



"Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det et kraftig smell og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre tungemål"

Den Hellige Ånd ble riktignok først ble vedtatt på kirkemøtet i Nikea i år 325. Eller var det Konstantinopel i 381? Gud vet.

Og det er lov å tro på det. For all del. Vi har religionsfrihet her i landet. Tror jeg. Med mindre du er muslim. Det er visst ikke like bra.

Men det er også lov til å tro på noen annet, vil jeg tro.

Som å tro på at den egentlige historien var at apostlene satt og deppa. 10 dager etter at kompisen deres Jesus hadde stukket av. Oppover. Bortover. Eller nedover. Er litt usikker på de greiene der.



Og hva gjør 12 karer når de er deppa? Nettopp - de drikker. Vann som har blitt til vin. De drikker med både en og to hender. Så jeg tror smellet var Peter som plantet hodet i inngangsdøra. På vei inn i huset etter å ha vært ute en tur for å lette på trykket. Og glemte at Judas – den sniken - hadde lukket døra. På grunn av trekken.



Og det der med "tale på andre tungemål" forklarer seg selv.

Synes jeg.

Det er en grunn til at Vinmonopolet har begrensede åpningstider i pinsen – for å si det sånn.

God pinse!