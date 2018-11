Historisk store hvetelager i Kina

I verden produseres det korn og oljefrø som bare det. De siste 6 hvete-, mais- og soyabønneavlingene er de største i historien. Og det er bra – for det er nok av munner å mette. For hvete og mais skyldes økningen agronomiske fremskritt – i første rekke kunstgjødsel og genteknologi – i tillegg til gunstige klimatiske forhold. Når det gjelder soyabønner er det den kontinuerlige økningen av arealene i Sør-Amerika som er hovedforklaringen.

Som en konsekvens av dette har lagerbeholdningen av disse livsnødvendige varene tatt seg gradvis opp igjen – etter den store matvarekrisen for 10 år siden da lagrene var nærmest tomme. Og bra er det - for vi vil jo ikke at folk skal sulte.

Men når vi kikker litt nærmere etter, er det grunn til å merke seg hvor disse lagrene nå befinner seg. For hveten sin del befinner 54% av lagerbeholdningene seg i Kina. Riktignok bor det mye folk i Kina, men ikke over halvparten av jordas befolkning, meg bekjent. Når det gjelder mais befinner hele 67% av verdens lagerbeholdninger seg samme sted. I Kina, altså. Nesten 7 av 10 kilo! Kina importerer i tillegg nesten 70% av all soyaen som omsettes på verdensmarkedet.

Dette sier oss to ting. Minst.

For det første er ikke forsyningsbildet på langt nær like betryggende som det kan synes ved første øyekast – for de beholdningene som nå befinner seg i Kina kommer aldri til å forlate landets grenser igjen. Så hvis de neste avlingene ikke atter blir rekordstore vil situasjonen raskt bli kritisk. Igjen.

For det andre viser dette med all mulig tydelighet at sikker tilgang på mat er et høyst nasjonalt beliggende. Kina har forstått dette og har utnyttet de store avlingene til å sikre seg selv. Punktum.

Når vi i tillegg vet at India er i ferd med å oppnå en velstandsutvikling som drastisk vil endre deres matvaner - slik det skjedde i Kina på begynnelsen av 2000-tallet – er det absolutt grunn til å være bekymret. For da hjelper det ikke nødvendigvis at vi står og vifter med pengene våre og håper at noen vil selge maten sin til oss.

Det er både kortsiktig og naivt å tro at vi kan basere vår matforsyning på import i den tiden vi nå går inn i. Som kanskje mer enn noen gang vil være preget av både endringer i klima – både det rent meteorologiske og ikke minst det politiske.

Vi har et ansvar for å produsere mest mulig av maten vår selv.

Norges selvforsyningsgrad ligger på 35%. Det holder ikke!