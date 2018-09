Hva er viktigere enn mat, Gunnar?

Gunnar Stavrum er sint på bøndene. Og det må han selvsagt få lov til å være. Så sint han bare vil, egentlig. Det skal ikke jeg blande meg opp i.

Hvorfor han er sint på bøndene er ikke godt å si, men jeg antar at det har med jordbrukspolitikken å gjøre - som innebærer at staten gir finansiell støtte til norske bønder. Ja, det kan nesten virke som om Gunnar Stavrum tror at norsk jordbrukspolitikk er til for bøndenes skyld. Det er den selvsagt ikke. Like lite som norsk helsepolitikk er til for sykepleiernes skyld. Eller legenes for den sakens skyld.

Norsk jordbrukspolitikk er til for å sikre at befolkningen i Norge har noenlunde sikker og stabil tilgang på de viktigste jordbruksvarene. Og det skulle bare mangle.

Men det irriterer tydeligvis Gunnar Stavrum at mat er gjenstand for politikk. Til det er det fristende å spørre:

«Finnes det noe som er viktigere enn sikker tilgang på mat?»

Mat ER politikk! Og det skulle bare mangle!



Norske bønder har påtatt seg det samfunnsansvaret det er å dyrke planter og å produsere mat i det relativt karrige landet vårt. Dette er det bred politisk enighet om i Norge og den finansielle støtten staten bidrar med gjør maten billigere enn den ellers hadde vært. Ikke dyrere, altså.

Så billig at vi ikke behøver å jobbe mer enn et par timer for å ha råd til mat i en uke.

Så hvorfor Gunnar Stavrum er sint på bøndene er fortsatt uklart.