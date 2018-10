«Oljefondet med kjemperesultat!», skriver Nettavisen i dag. Og ønsker å bli trodd. Vil jeg tro.

Når faktum er at Statens Pensjonsfond Utland bare i 3. kvartal i år leverte et resultat som er 0,2 prosent dårligere enn referanseindeksen. 16 milliarder dårligere, altså. Omtrent like mye penger som Norge bruker i året på å sikre norske forbrukere tilgang på god, trygg og næringsrik mat via jordbruksoppgjøret. Noe Nettavisen synes er fryktelig dyrt. Av en eller annen besynderlig grunn.

Men det stopper ikke der. Nei da. Ifølge rapporten "Government Pension Fund Global Historical Performance and Risk Review", skriver Oljefondet selv rett ut at hvis man tar hensyn til all risiko fondet tar, så blir den risikojusterte avkastningen null, sammenlignet med referanseindeksen fondet måles mot. Oljefondet slår ikke markedet, altså. Noe som ikke burde kommer overraskende på noen. Norge kunne kjøpt en PC hos Power og satt den til å plassere pengene i internasjonale indekser for aksjer, renter og eiendom og resultatet hadde blitt nøyaktig like bra. Eller dårlig.

Men det gjør ikke oljefondet. De har selv 600 ansatte og hyrer i tillegg inn såkalte eksperter over hele verden til å plassere pengene våre. Uten at det gir oss én krone i meravkastning. Oljefondet oppgir selv forvaltningskostnadene til 0,08 prosent. Basert på verdien av oljefondet ved utgangen av 3. kvartal utgjør dette småpene 6 milliarder kroner i året. For å skape null. Niks. Ingen verdens ting.

Dette er virkelig ingenting å være stolt av.

Det er ikke kjempebra, for å si det sånn.