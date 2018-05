Stopp galskapen!

Ifølge ferske tall fra Miljødirektoratet er halvparten av biodrivstoffet som omsettes i Norge basert på palmeolje. 46 prosent for å være nøyaktig. Tallene for EU er omtrent identiske og på verdensbasis brukes det i dag 11,7 millioner tonn med palmeolje til å lage biodrivstoff av. Dette er nesten 20% av all palmeolje som produseres i verden. I regnskogene i Malaysia og Indonesia fortrinnsvis – der 85% av denne oljen blir produsert.

For å produsere denne mengden med palmeolje kreves det jord. 4 millioner hektar med jord faktisk. Eller 40,000 kvadratkilometer. Et areal som tilsvarer størrelsen på Nederland. Og dette er ille nok. I en verden der jordbruksareal er en av de knappeste ressursene vi har.

Det som er enda verre er at når så mye palmeolje brukes til å fyre opp SUVer, lastebiler og «miljøvennlige» busser, må verdens behov for vegetabilske oljer dekkes på annet vis. Vi slutter ikke å spise mat, tross alt. Her er det egentlig bare soyaolje som er en mulig erstatning. Men for å kunne produsere like mye soya- som palmeolje må man bruke 8-9 ganger så stort landareal. I en verden der jordbruksareal er en av de knappeste ressursene vi har.

Soya dyrkes hovedsakelig i USA, Argentina og Brasil. Disse tre landene står for 80% av produksjonen og 90% av verdenshandelen. I USA og Argentina er det begrensede muligheter til å øke soya-arealet, så en eventuell økning må skje i Brasil. Her dyrkes det i dag soya på et område som er 35 millioner hektar stort. Et areal som har økt med 250% siden år 2000 og som er nesten like stort som Norges samlede landareal. For å kunne øke produksjonen av soyaolje med 11,7 millioner tonn vil det kreve ytterligere 26 millioner hektar med soyaplanter. Dette arealet finnes ikke – med mindre man feier ned resten av den regnskogen som fortsatt er igjen.

Så istedenfor at politikerne skal kreve at andelen biodrivstoff i veitransporten skal økes til 40% innen 2030, burde de sørge for å henge opp skilt på alle bensinstasjoner i landet. På skiltet bør det stå:

«FARE!! BIODIESEL!»