ABBA er i studio! Lytt på radio!

ABBA sies å ha vært i studio, og vi snakker i så fall om en internasjonal pop-begivenhet av dimensjoner. Hvor skal vi egentlig plassere de fire svenskene i popmusikkens historie?

Jeg lytter til «ABBA Gold» her jeg står og skriver, og det er jo som om et halvt liv ruller forbi. Men hvor lenge var de aktive? I sju-åtte år – temmelig nøyaktig like lenge som The Beatles. Og det er mulig å trekke paralleller når det gjelder dette med tid og alder – også til Wolfgang Amadeus Mozart, som aldri ble eldre enn 36 år. Hva det er mulig å få til på kort tid!

Mozart – selveste Wolfgang Amadeus? Ja, jeg trekker ikke ham som et tilfeldig kort. Jeg kan faktisk ikke tenke meg noen nåtidige komponister som til de grader slekter på Mozart som nettopp Björn Ulvaeus og Benny Andersson. «Dancing Queen», «The Winner Takes it All», «Waterloo», og spesielt «Chiquitita» er som rappa fra et ukjent, overliggende partitur signert Wolfang Amadeus.

Musikkhistorien har noen store komponistpar. Rodgers/Hammerstein («Oklahoma!», «The Sound of Music») – de signerte «Oh, What a Beautiful Mornin», «My Favorite Things», «Climb Every Mountain» og «Edelweiss».

Rodgers i samarbeid med tekstforfatteren Hart – altså Rodgers/Hart: «Where or When», «My Funny Valentine», «The Lady is a Tramp», «Bewitched, Botherend and Bewildered». Leonard Bernstein skreiv «West Side Story», Irving Berlin tonesatte musikalen «Annie Get Your Gun» og selveste «White Christmas», Cole Porter komponerte musikken til «Kiss Me Kate», Andrew Lloyd Webber står bak «Jesus Christ Superstar», «Evita», «Cats», og «Starlight Express». George Gershwin kom opp med den fantastiske musikken til «Porgy and Bess», Kurt Weill leverte «Tolvskillingsoperaen».

Er Andersson/Ulvaeus helt der oppe? Svar ja, som deres samtidige kommandørkaptein Carl Gustaf Gilbert Hamilton ville sagt.

I den moderne popmusikken er det umulig å komme utenom Burt Bacharach & Hal David, brødrene Gibb i The Bee Gees, Elton John & Bernie Taupin. Dert vil heller ikke være unaturlig å nevne a-ha og Per Gessle (Roxette).

I farta kom jeg visst til å glemme paret Leiber & Stoller, herrene bak «Hound Dog», «Jailhouse Rock», og «Stand By Me». Hvorfor nevner jeg ikke Bob Dylan og Jagger/Richards i samme slengen? Fordi de befinner seg i en helt annen kategori, sammen med for eksempel Tom Waits.

Så hvem står vi igjen med, da – helt til slutt i denne uformelle avstemninga? Jeg utvider seierspallen til å innbefatte fire deltakere (dette skjer ikke reint sjelden i idretten):

Wolfgang Amadeus Mozart – Elton John/Bernie Taupin– Andersson/Ulvaeus – Lennon/McCartney.

Ryktene forteller at ABBA har gjort to nye låter i studio. Det får meg til å tenke 50 år tilbake i tid, da The Beatles i 1967 ga ut den ultimate «dobbel-A-side-singel»: «Penny Lane»/Strawberry Fields Forever».

Er det lov til å håpe på noe sånt? Om noen skulle greie det, må det være herrene Andersson og Ulvaeus. Og her er fallhøyden så enorm at jeg rett og slett ikke tror de tør å levere noe annet enn prima vare.