Asylmottak i Afrika og Asia – er det en god idé?

For noen måneder siden ville alle ærlige antirasister forkasta forslaget som rett ut sagt latterlig, men hvor dumme har Frp egentlig vært?

«Hjelp dem i nærområdene, da får vi mer igjen for pengene», har vært et Frp-mantra i mange år. Men er ikke dette bare et skalkeskjul for at partiet egentlig ikke vil bruke ei krone på «asylanter og folk som tror de kan bæres på gullstol inn til det norske velferdsfatet»? Sånn har nok mange tenkt.

I dag ser dette annerledes ut. Sosialdemokratiet i Danmark er mer Frp enn Frp sjøl, og nå er Arbeiderpartiet i ferd med å adoptere den samme politikken. Ap har alltid vært for en «streng og rettferdig» innvandringspolitikk – men asylmottak i fjerne strøk? Hva med flyktningkonvensjonen og menneskerettighetene?

Men ærlig talt - kan noen i fullt alvor mene at måten vi nå «løser» flyktningkrisa på er noe å skryte av? Mennesker lever som sultne bikkjer i utkanten av sør-europeiske storbyer! Hvor mange mindreårige gutter og jenter misbrukes på det groveste i dette systemet?

Jeg mener ideen om asylmottak i Afrika eller Asia er god, av minst tre årsaker. For det første er det et ubestridelig faktum at en milliard brukt i Libya rekker et stykke lenger enn en milliard i Norge. For det andre – og dette er viktigere – er det et like ubestridelig faktum at dagens flyktning- og asylpraksis er ei gavepakke til kjeltringene som lever av menneskesmugling. For det tredje er det dessverre sant at de som kommer hit etter å ha betalt titusenvis av dollar underveis «sniker i køen».

Er det ikke mye mer fornuftig å samle flyktninger og asylsøkere i velfungerende leire, hvorfra de under FN-kontroll kan få behandla sin sak? De som trenger beskyttelse, skal selvfølgelig innvilges opphold i et trygt land. Men må denne saksbehandlinga foregå på et kontor i Oslo? Er ikke Farida-skandalen et eksempel på at denne framgangsmåten ikke alltid er så glup?

Og når det gjelder antallet flyktninger vi skal motta – er det ikke aldeles tindrende klart at det mest rettferdige er å la FN avgjøre hvem som står først i køen? Innafor en sånn ordning må vi gjerne overoppfylle FNs ønske om antall kvoteflyktninger.

Jeg misliker å måtte innrømme det. Men i denne saken har Frp hatt rett, hele tida.