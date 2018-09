Boikott av Eurovision i Israel? Nei – reis dit!

Av mystiske årsaker ble Israel for noen år siden invitert til å delta i Eurovision Song Contest – eller Grand Prix, som vi vanligvis kaller det her hjemme. Sammen med Australia er Israel det eneste landet utafor Europa som får delta. Men gitt at de deltar, er også sjansen der for at de vinner.

I fjor vant Israel. Dermed går finalen 2019 enten i Tel Aviv eller Jerusalem. Mitt tips er Jerusalem, for selvsagt vil statsminister Netanyahu gjøre dette til et propagandashow for staten Israel. Da er den kontroversielle hovedstaden Jerusalem det naturlige valget.

Vi er mange som er oppgitt over at verdenssamfunnet stilltiende godkjenner over 50 års okkupasjon av Palestina. Men sånn er virkeligheten, og hvordan møter vi den – nå som Grand Prix-finalen helt sikkert kommer til å avholdes i Israel?

Roger Waters og Brian Eno inviterer til boikott. Det gjør også Nils Petter Molvær, Moddi, Trond Ingebretsen, Mari Boine og Lars Klevstrand. Ikke akkurat typiske GP-artister, men den saken lar jeg ligge i denne omgang. Det er uansett fint at musikere engasjerer seg utafor det de presterer på scenen og i studio.

Jeg mener at boikott er et alt for defensivt tiltak. Aksjonen er dømt til å mislykkes. Tror noen virkelig at forhenværende medlemmer av Pink Floyd og Roxy Music pluss jazztrompeteren Molvær har muskler til å velte Eurovision Song Contest – et av de mest sette tv-programmene i hele verden? Det blir som om Island og Færøyene skulle be alle andre land boikotte OL i Kina!

Så hva er alternativet til boikott? Det stikk motsatte: Dra til Israel! Det kunne bli litt av en folkefest! Tenk om alle verdens palestinavenner la ferien sin til Israel den uka finalen arrangeres! Vandre rundt i gatene i den utrolig vakre byen Jerusalem. Hilse på hverandre, ta en øl på en fortauskafe – uten å gjøre et stort nummer ut av det. Men kanskje kledd i ei t-skjorte som klart og tydelig forteller hva vi mener om 50 års okkupasjon. Eller dress for den saks skyld, med et palestinaflagg på jakkeslaget.

Dette ville jo funke! For tv-stasjonene ville være nødt til å dekke begivenheten. Intervjue folk på gata, eller foran Klagemuren. Til og med NRK ville bli tvunget til å fortelle en annen historie enn det jevnt over fordummende showet som foregår inne i en festsal.

Så vil noen altså i stedet gjennomføre en boikott som ingen kommer til å registrere? Jeg forstår det ikke. Om jeg hadde tilhørt aksjonistene i «Ship to Gaza», ville jeg tatt initiativ til en verdensomspennende aksjon:

Neste år, Jerusalem!