DumDum Boys suser av gårde

Når de går med på noe så atypisk DumDum’sk som å la seg portrettere i en radio-podkast, bør det kanskje ikke overraske at de slipper et splitter pine nytt album – uten noen form for forhåndspromotering? «Armer og Bein» har vært en godt bevart hemmelighet, men vi skal være glad for at godsakene endelig slipper ut i det fri.

For dette er mat for Mons! De har en diger haug hits å plukke fra når de entrer scenen, men dette albumet kan med fordel spilles i sin helhet på høstens turné. Når skjedde egentlig dét sist? «Let it Be»?

DumDum Boys anno 2018 er mer nedrigga, streit rockeband enn noen gang. Her skjer svært lite som ikke kan framføres av en trommeslager, en gitarist, en bassist og en vokalist med munnspill i lomma. Kjartan Kristiansen er lett gjenkjennelig som gitarist og riffsnekker. Men vit at han denne gang nærmest sampler gitarsoundet fra 10CCs «Wall Street Shuffle» («Frem fra Glemselen»), og at gitaren i dette albumets «Enhjørning», «Supernova», er lyden av Briskebys «Propaganda». Fett nok.

«Vi har mer enn nok til alle, min venn», heter det i «Mer enn nok». Utsagnet kan mer enn gjerne tolkes bokstavelig. Dette er gjennomført über kult, som det het en gang i tida. Tradisjonelt? Ytterst moderne rock ‘n roll, mener nå jeg. Og slikt får vi jo ikke servert hver dag for tida.

Martin Horntvedt (Jaga Jazzist) produserer Kjartan Kristiansens stå-på-rock, mens Yngve Sæther skrur lyd i Aslak Dørums mer nedpå-låter. Og for all del, ikke skru av strømmen før du er ved veis ende. Når du har hørt albumet 20 ganger, vil du – som jeg – sannsynligvis mene at «Tilgi oss aldri» er det ypperste av det aller ypperste.

Prepple har helt rett: Dette er tiden for å suse avgårde. Og for å drikke champagne på senga.

DUMDUM BOYS

Armer og Bein

ohYeah! Records