Er bunaden sydd i Kina? Gosjameg!

Jeg har latt meg fortelle at folk betaler titusenvis av kroner for å få spesialsydd rare klær. Klær som brukes 17. mai, og når mormor fyller 80 år. For mange av oss er dette en ganske så uforståelig tradisjon. For all del – folk må få kle seg akkurat som de vil. Men … bunad? Og nå skal det altså staves med stor B – Bunadspolitiet!

Jeg skjønner ingen ting av dette. Gadd vite hvor mye jeg skulle hatt for å kle meg i selbustrømper, skjorte med dingledangler, en altfor trang vest, og nikkers med lange sløyfer – for å toppe det hele; kanskje med en tåpelig lue? For å si det på godt norsk: It ain’t gonna happen.

Så har det blitt en 17. mai-tradisjon å diskutere hvor disse plaggene er sydd. Hos Husfliden eller annetsteds i Bygde-Norge - eller et aller annet sted i Asia. Hvorfor diskuterer vi dette? I landet der alle til daglig kjøper klær som er sydd i Asia. Til en billig penge. Og er fornøyd med det.

I dette landet skal liksom bunaden være beskytta? Give me a break.

Med dette ønsker jeg alle en flott 17. mai-feiring, gjerne ikledd bunad. Jeg lover å kle meg propert, men blir usikker når jeg leiter i klesskapet. Skinnjakke og nye jeans? Kanskje. Men dette veit jeg: Bunad er intet alternativ.