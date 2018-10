Erna Solberg spiller dristig poker

Ved å vende seg til venstre, mener Erna Solberg at Knut Arild Hareide er i ferd med «å svekke tilliten til det politiske systemet». Ja, KrF-lederen handler ut fra reint «maktbehov», og åpner således for noe som ligner «mangel på demokrati».

Hva med å se seg sjøl i speilet, fru Solberg?

Det tok sin tid, men nå har statsministeren endelig oppfatta at KrF-leder Knut Arild Hareide mente alvor da han fikk sitt parti til å vedta følgende før stortingsvalget i fjor:

1)Vi ønsker en sentrum/venstre-regjering bestående av Venstre, KrF og Høyre – med Erna Solberg som statsminister.

2)Om dette ikke lar seg gjennomføre, står alle dører åpne – fordi KrF som et sentrumsparti per definisjon kan samarbeide både til venstre og høyre.

3)Det er ikke aktuelt for KrF å gå i regjering med Frp.

Her fins bare ett klart ultimatum: KrF lovte sine velgere å ikke sitte i regjering med Frp. Når Hareide nå lojalt følger opp partiets vedtak før valget, er han altså med på «å svekke tilliten til det politiske systemet»?

Sannheten er at da Erna Solberg valgte Siv Jensen, så valgte hun samtidig vekk Knut Arild Hareide.

Med 4,2 prosent av velgerne bak seg, bestemmer KrF i øyeblikket alt i norsk politikk. Det er et faktum, enten partiet velger å gå til venstre eller til høyre. Og det er selvfølgelig det reine tøv, når noen påstår at det å gå til venstre er «maktmisbruk», mens det å gå til Frp – og altså bryte sitt løfte til velgerne – er helt ok, en slags dagligdags affære.

Det er helt naturlig at Høyre og Frp nå tar i bruk alle midler for å vippe KrFs landsmøte 2. november inn i sin favn. Men det burde vel gå en slags moralsk grense? Når Erna Solberg nå åpner opp for å endre Høyres syn på abortloven, mener jeg hun tråkker langt over streken.

Jeg er ikke helt sikker på hva jeg sjøl mener om tvillingabort og abortlovens paragraf 2c, men jeg er helt sikker på dette: Dette er ikke spørsmål som egner seg for innfallsmetoden inn mot landsmøtet i et parti som viser seg å ta sine egne vedtak på fullt alvor.

Det som videre er helt sikkert, er at Erna Solberg nå kan ha kommet i skade for å utfordre stoler deler av sitt eget partis kvinnebevegelse. Flertallet av Høyre-kvinnene har gang på gang slått fast at de ikke vil ha noe av tukling med abortloven.

Høyres leder, statsminister Erna Solberg, driver med andre ord høyt spill. Kanskje ryker både statsministerposten og noen titusener kvinnestemmer.