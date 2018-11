Et besværlig lik i Slottsparken

Du bør ikke fortvile om du ikke umiddelbart drar kjensel på forfatteren. Gaute Wicksander debuterer som krimforfatter. Bak pseudonymet står ikke mindre enn tre forfattere - Harald Gautneb, Audun Wickstrand-Iversen og Ulf André Andersen. Hvis du fortsatt stiller deg noe undrende, er det fordi du ikke leser Her og Nå eller Se og Hør. Eller befinner deg dypt inne i finansverdenen.

«Liket i Slottsparken» er en skikkelig røverroman. Krim? Njaaa … Hvis du har fått med deg Ulrik Høisæther eller Odd Harald Hauge, så er du på sporet. Vi skal inn i finansmiljøet, og der skjer det åpenbart mye kriminelt! Kanskje ikke overraskende, nå som det avsløres at store deler av dette svært godt beslåtte miljøet bevisst har svindla europeiske skattebetalere for milliarder – i år etter år. Det ser nesten ut til å ha vært en slags sport, i tråd med parolen «skatt er tyveri». Så hvorfor da ikke stappe vanlige folks skattepenger i egen lomme?

Sentralt i fortellinga står Pakten – en dypt hemmelig Arbeiderparti-bastion bygd opp i tida rundt andre verdenskrig. Målet var å gjøre en stille revolusjon, der alt skulle krones ved at Oljefondet kjøpte opp all privat industri her i landet!

Wicksander mener å ha oppklart Orderudsaken; utlendingen Muhammed var leiemorderen. Sannsynligvis handla han på oppdrag fra alle andre enn de fire dømte i saken. Vi snakker storpolitikk. Du har hørt om Stay Behind? De hemmelige Arbeiderparti-dominerte gruppene som aldri slutta å leke andre verdenskrig? De eksisterer den dag i dag, om vi skal tro Klassekampen s reportasjer denne uka. Hvorfor ble Anne Orderud Paus tatt av dage. Jo, hun var i ferd med å avsløre våpenlageret til Stay Behind!

Krimsjangerens viktigste ingredienser, politi og nysgjerrig dagspresse, er selvfølgelig godt representert i fortellinga. Av store kriminalsaker rundt århundreskiftet er det vel bare Hadelands-drapene som ikke blir berørt?

Og hva med dronning Maud – som beviselig var såkalt ufruktbar? Kong Haakon VII var altså ikke far til kong Olav. Og mora? Dronning Victoria av Storbritannia? I selskap med en hemmelig norsk elsker?

Hvis du syns dette høres litt mye ut, har du rett. Om jeg hadde vært redaktør, ville jeg gjort dette til to bøker. Minst. Dermed tar jeg det for gitt at det kommer mer fra herrene Wicksander. De må ha det jævlig gøy mens de skriver!

Hvor forfatterne befinner seg i det politiske landskapet? De kjenner åpenbart finansmiljøet bedre enn det politiske - og jeg tror ikke noen av dem stemmer Rødt.

GAUTE WICKSANDER

Liket i Slottsparken

Juritzen forlag