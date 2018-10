Guri «Komiske Ali» Melby

På vei fra Finansdepartementet til Stortinget for å legge fram regjeringas forslag til statsbudsjett for 2019 sa Siv Jensen til reporterne at «dere oppfører dere jo som småunger på julaften». Hun hadde helt rett. Det er liksom måte på hvor mange ganger det er mulig å spørre «hva har du å tilby KrF?» når du veit at svaret lyder sånn: «Det får du vite rett etter klokka 10.»

De som hørte «Politisk kvarter» i NRK P2 i dag morges, kunne observere at de politiske reporterne har sine venner i barnehagen – blant toppolitikerne. Debatten gikk mellom Venstre og SV, og handla om flyktning- og asylpolitikk. Og fakta er egentlig veldig enkle.

I fjor tok vi mot 3200. Neste år har regjeringa satt et tak på 3000. Guri Melby mener dette er en oppgang, og altså en stor seier for Venstre. I virkeligheten er det Frp som kan innkassere en viktig seier.

I tallet 3200 inngikk nemlig både FNs kvoteflyktninger og folk vi tar imot via EU-systemet (som er skapt for å avhjelpe landene i Sør-Europa). Om Solberg-regjeringa får det som den vil, skal det totale antallet flyktninger Norge tar i mot i 2019 begrense seg til 3000. Hvis det kommer 1000 via EU-systemet, skal kvoteflyktninger via FN begrense seg til 2000. Altså en netto nedgang.

Skjønner ikke Guri Melby dette? Selvfølgelig gjør hun det. Hun tør bare ikke innrømme det, og fronter i stedet saken som en seier for det flyktning-liberale Venstre. Det høres bare så dumt ut.

Vi husker vel alle Mohammed Said al-Sahhaf, bedre kjent som «Komiske Ali»? Han var informasjonsminister under Saddam Hussein i Irak. Han sto på TV og forklarte at regjeringa hadde «fullt grep», samtidig som amerikanerne reiv statuen av Saddam i Bagdad.

Akkurat sånn opptrer Guri Melby.