Heia skyskraper-Røkke!

Fiskeren Kjell Inge Røkke har lenge vært dypt inne i havforskning. Nå vil han lage et senter for innovasjon i bransjen, på Fornebu. Og han ønsker ikke at oppstarten skal foregå i stillhet.

60 etasjer. 200 meter i høyden - drøyt 80 meter høyere enn Oslo Plaza. Men 180 meter lavere enn Empire State Building.

Kjell Inge Røkke har erfaring når det gjelder å bygge høye hus. I hjembyen Molde har han og kollega Bjørn Rune Gjelsten reist Seilet, hotellet som rager 54 meter over den vakre Moldefjorden. Vegg i vegg ligger en av de flotteste fotballstadioner landet kan vise til – Molde stadion, også kalt Røkkeløkka. Kjell Inge Røkke er altså mannen bak de to vakreste bygningene i dette tettstedet som knapt kan kalles en by, men som med Røkkes bidrag i det minste har fått et visst anstrøk av å være en by.

Nok en gang viser Kjell Inge Røkke seg å ligge et hestehode foran sin samtid. Den dramatiske rapporten fra FNs klimapanel forteller oss at framtidig bygningsmasse må være klimavennlig. Og hva kan da være bedre, enn å legge en arbeidsplass for flere tusen mennesker rett og slett oppå en T-bane stasjon?

Den som en gang kommer til å jobbe i dette bygget, og som tar seg til jobben i privatbil … Vel, enough said.

Istedenfor frykt for gammel arkitektur, burde Røkkes idé møtes med entusiasme. De største trafikk-knutepunktene i Oslo burde markeres med hus i 200 meters høyde. Vel å merke om de fylles med tusenvis av arbeidsplasser. Få skyskraperne opp! På Oslo S. På Majorstua. På Tøyen. På Økern. På Helsfyr. Gjerne også på Bekkestua i Bærum og i Lillestrøm i Akershus.

Disse bygningene vil stå der som symboler på klimavennlig arkitektur. Ta T-banen eller toget. La bilen stå.

Vennlig hilsen FNs klimapanel, IPCC.