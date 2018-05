Hvorfor 99 prosent møkka-pop i Eurovision?

Jeg skriver 99 prosent i tittelen, for det fins faktisk unntak. Svenske Loreens «Euphoria» fra 2012 var moderne pop på sitt aller beste, liksom «I Feed You My Love» med Margaret Berger året etter var det. Men å leite etter gode poplåter i Eurovision er som å leite etter nåla i høystakken.

Dette er mystisk, siden vi ifølge utallige nyhetsinnslag i NRK snakker om «verdens største musikkonkurranse». For faktum er at det aldri har vært skapt mer og bedre pop-musikk enn i dag. Det vrimler av nyskreven, fantastisk pop på strømmetjenestene! De som mener det var mye bedre på ’60- eller ’80-tallet tar feil. I historisk sammenheng er 2010-tallet fullstendig overlegent – både i Norge og internasjonalt.

Så hvorfor gjenspeiler dette seg ikke i «verdens største musikkonkurranse»?

Det triste faktum er at Melodi Grand Prix/Eurovision ikke er noen musikkonkurranse. Kanskje var den det for 50 år siden? Jeg er ikke sikker, men i dag handler det i hvert fall om alt annet enn musikk. Det er bare staffasje. Et gjennomført freak show. Great Garlic Girls – som jo per definisjon var fake.

Tenk så morsomt dette kunne vært! Med Coldplay! Susanne Sundfør! Veronica Maggio! Belle & Sebastian! Men de virkelig flinke artistene nekter plent å bli forbundet med Eurovision. En avgjørelse det ikke er vanskelig å forstå, fordi deltakelse i dette showet er ensbetydende med evig dårlig cred – selv om det også sånn sett fins unntak. Den svært unge Celine Dion er ett eksempel, og selvfølgelig: Abba.

Men vi snakker altså om nåla i høystakken.

Men er det ikke gøy med avstemning hjemme i de tusen stuer? Jo! Det kan være kjempegøy! Jeg deltar sjøl med den aller største begeistring! Da tipper jeg riktig nok ikke på den sangen jeg liker best, men på den sangen jeg tror flest folk med mobiltelefon kommer til å stemme fram. Og avstemminga har jo etter hvert også blitt rein parodi, der alle de gamle øst-europeiske landene stemmer på hverandre. Akkurat som Norge og Sverige og Danmark har holdt på i alle år.

Men kan vi ikke unne oss en kveld – mange kvelder foran tv-skjermen, etter hvert – der alt bare er innholdsløs moro? Jo, for all del. Men det hadde unektelig vært enda mer gøy om staffasjen hadde fått følge av god musikk.

Men sånn blir det nok aldri. Eurovision har funnet sin form, der alle involverte ser ut til å trives med at musikken ikke har verken første, andre eller tredje prioritet. Den er rett og slett ikke prioritert.

Aleksander Rybak i år? Låta er irriterende fengende, og jeg skrur av hver gang den går på radio. Men jeg trur han vinner. Og jeg er enig med kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Om vi vinner, kommer det til å koste NRK 150 millioner i neste års finale. Men det får vi ta oss råd til. Hvis vi ikke har råd til å vinne, får vi heller avstå fra deltakelse. Vi snakker tross alt om verdens rikeste land.