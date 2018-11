Hvorfor behandler NRK oss som idioter?

«Ukeslutt» var i mange år flaggskip for NRKs populær-nyhetsdekning. De seinere åra har programmet sakte men sikkert mista sin verdi i så måte. Men nå er bunnen nådd, i den grad at programmet har null nyhetsverdi.

«Ukeslutt» har fått utvida sendetid – fra 12.30-13.30 til 12.00-14.00. Altså én time mer. Som brukes til hva? Musikk, og atter musikk. Jeg har ikke noe imot musikk i radio, men jeg hører jo ikke på «Ukeslutt» for å høre A4-popmusikk!

Jeg hører – eller rettere sagt hørte - «Ukeslutt» for å få ukas politiske begivenheter oppsummert. Noe lettere og lødigere i formen enn «Dagsnytt 18», men likevel. Tungt politisk lasta. Nå er det lille som er igjen av politikk redusert til pauseinnslag mellom de pop-musikalske innslagene.

Hva som er meninga med omlegginga er for meg helt og holdent uforståelig. For å tekkes lyttere mellom 20 og 40? I så fall feilslått. Den som vil serveres midt-i-gata pop vil selvfølgelig heller velge P4 eller Radio Norge. Kanskje aller helst finne fram til sine spillelister på Spotify eller Tidal.

Mitt mangeårige kjærlighetsforhold til «Ukeslutt» er over. Og skal jeg dømme etter reaksjonene i min vennekrets, sier jeg dette dessverre på vegne av vanvittig mang.

Enda mer uforståelig er nedleggelsen av den ypperlige hardcore politikk-programposten «Ytring». Tidlig på høsten ble programmet erstatta av det rett ut sagt lavpanna «All makt». I reklamen heter det at innholdet skal være et «skeivt blikk» på ukas politiske begivenheter.

«All makt» ledes av satirikeren Eirik Bergesen, og tanken har muligens vært å lage noe midt mellom «Hallo i uken» og «Ytring». Resultatet har blitt ingen av delene. Det er ikke morsomt, og det er politisk fullstendig på trynet.

Nivået ligger her, når Audun Lysbakken blir bedt om å svare så fort som mulig på spørsmål som dette:

«Hva vil du foretrekke – at KrF styrer abortpolitikken? Eller at Frp styrer innvandringspolitikken?»

Morsomt? Nei – og det er imponerende at SV-lederen makter å holde maska sånn noenlunde. Spør du meg, burde han avbrutt opptaket og sagt at «ærlig talt, dette blir for dumt, jeg gidder ikke mer».

Du mener kanskje denne kritikken er surmaga? Svaret er at nei, det er den ikke. Politisk satire er noe av det jeg syns er aller mest underholdende på radio og i TV. Men den må jo ha brodd, helst til begge sider i det politiske landskapet - og så må den være morsom.

Det som foregår i «All makt» er ingen av delene. Bare banalt – tidvis så grenseløst pinlig at jeg sitter igjen med følelsen: Er det noen i ledelsen for politisk avdeling/underholdningsavdelinga som tar seg bryet med å lytte til sitt eget program?

Legg ned "All makt" så fort som mulig - og ta en telefon til Terje Nordby, Espen Beranek Holm og Dagfinn Nordbø.