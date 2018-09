Hvorfor bryr folk seg om Frank Løkes borat-stunt?

Den tidligere håndballspilleren Frank Løke var deltaker i «Skal vi danse». Etter å ha opptrådt i såkalt borat-drakt, er han kasta ut av programmet. TV 2 påstår de ble «sjokkert», etter at tv2.no noen timer i forveien hadde sendt stuntet på nett. For utenforstående er det vanskelig å forstå at de som produserer «Skal vi danse» for TV 2 er uvitende om hva som foregår på en av kanalens øvrige plattformer.

Men er borat-drakt et upassende antrekk på parketten? Selvfølgelig. Men den eneste jeg syns synd på er Frank Løkes dansepartner. Hun ble uforvarende satt i en situasjon hun selvfølgelig ikke skulle blitt dratt inn i. Dårlig gjort, Løke.

Reint saklig sett kan det innvendes at Frank Løke var temmelig nøyaktig like påkledd/avkledd som jentene i TV-sendt sandvolleyball er påbudt å kle seg. Det er en annen debatt. Men jeg skjønner ikke bæret av at folk gidder å se program der deltakerne skal utføre oppgaver de per definisjon ikke evner å utføre. Hva med for eksempel å vise konkurranser der deltakerne virkelig kan danse?

Men norske tilstander er sånn: Her til lands sitter hundretusener og ser på noen som kaster øks på en blink de aldri før har sett! Verken øksa eller blinken!

Det jeg skjønner enda mindre av, er at disse fullstendig uvesentlige fenomenene blir gjenstand for lange innslag i presumtivt seriøse program. I ettermiddag åpna «Ukeslutt» i NRK med Frank Løkes borat-stunt - etterfulgt av et like langt innslag om at Arve Kalvø ikke liker å gå tur, for så å undersøke hvorfor unge jenter lar springvannet renne når de tisser …

Kanskje ikke så merkelig at Se og Hør tvinges til å markere 40-årsjubileet med 70 prosent nedgang i salget fra storhetstida? Tilfeldig - som programleder Are Kalvø pleide å spørre i «Hallo i uken»? Neppe.

På vegne av vanvittig mange – Arild Rønsen