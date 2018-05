Hvorfor rettes alles øyne mot Windsor?

Man skal være forsiktig med å gjøre narr av begivenheter man sjøl ikke skjønner noe av, men som av andre anses for å være av vesentlig betydning. Dagen før bryllupet i England må det likevel være lov å lufte litt i luka.

Harry er så vidt jeg kan forstå en kul fyr, og jenta han skal gifte seg med er søt så det holder. Men de skal aldri komme til å få noen vesentlig rolle, ikke en gang i royal sammenheng. Faren til Harry er snart 70, og venter fortsatt på å bli konge - mora hans viser seg å være en skikkelig stabeis. Og om Elisabeth en dag skulle ta kvelden, og Charles for eksempel har blitt senil – ja, står Harrys bror William først i køen. William er eldst. Harry blir altså aldri konge av England. Harry er nummer seks i arvefølgen til den britiske tronen. Det «meste» Harry kan bli, er husbonden til Meghan Markle.

So – big deal?

TV 2 har sendt et toppa lag for å dekke begivenhetene i Windsor, og jeg tar meg i å tenke: Hva i all verden gjør Cathrine Fossum, Elin Ludvigsen, Morten Sandøy og Dyveke Buanes i England for å snakke med tullinger som i tidenes freakshow legger seg til på gata i dagevis for å befinne så nær en svart bil som mulig, fordi de som sitter inne i bilen har gifta seg?

It beats me.

Om det ikke var for streiken i NRK, ville vi vel hatt dette sosietetsballet i to riksdekkende kanaler. De samme bildene. Men med kommentarer levert av Sigrid Sollund, Øyvind Nyborg og Espen Aas – kanskje med Fredrik Solvang i studio i samtale med tidligere London-korrespondent Anette Groth. For å sette det hele i perspektiv? Om vi hadde vært riktig heldige, ville vi kanskje også fått innsyn i hvordan bryllupet fortoner seg, sett fra Anders Magnus’ ståsted i Washington og fra Sidsel Wold i Jerusalem?

Noen må forklare meg dette, for jeg skjønner ikke bæret.