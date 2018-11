Jo Nesbø tyr til skyggeforfatter!

I litteraturkretser har det denne høsten gått en debatt om bruken av skyggeforfattere, altså skribenter som skriver på vegne av hovedpersonen. Petter Northug Jr., Sylvi Listhaug, Gjert Ingebrigtsen. Folk som har en historie å fortelle, men som ikke er i stand til å skrive sjøl.

Sånn er det definitivt ikke i tilfellet Jo Nesbø. Men det kan være vanskelig å skrive om egne meritter, ikke minst de som består i å skrive sangtekster for et popband. De som steller med sånt vegrer seg som regel for å snakke – «folk får tolke det som de vil».

Løsninga ble et langt intervju, ført i pennen av den erfarne journalisten Hallgeir Opedal. Det funker – i en særdeles muntlig tone. Sammen går tekstforfatter og reporter gjennom 23 låter signert Jo Nesbø. Utvalget kan synes noe tilfeldig, men det er ikke så farlig – i hvert fall ikke for meg. Jeg har aldri vært fan av Di Derre, og de eneste tekstene jeg virkelig liker er «Børs Café» og «Håp» (som egentlig ikke er en Di Derre-tekst).

Men jeg visste ikke at «Nittimetersbakken» opprinnelig handla om en fyr som gikk på trynet i kapitalmarkedet på ’90-tallet. Ja, at den faktisk var et slags bestillingsverk fra TV-kanalen til Trygve Hegnar!

Jo Nesbøs sangtekster er som regel veldig rett-fram; de åpner sjelden for dype tolkninger. Du skjønner hva det handler om når han synger «1, 2, 3, til siden frem og en fot ned» - selv om det vel neppe fins en dans som går sånn? Men rumbaen til Gunn går sånn!

Nesbø forteller at hans første inspirasjonskilder som tekstforfatter er å finne hos Bernie Taupin (tekstforfatteren til Elton John), Pink Floyd, og (litt) Bob Dylan – men da først og fremst i Jan Erik Volds oversettelser.

Stilistisk er han nøye med rim og takt og rytme, med et slags forbilde i André Bjerke. Rimene kan være på linje 1 og 2, like gjerne som på linje 1 og 4. Men alt må stemme. Veit du hvorfor skøyte-NM i 1973 i Nesbøs tekst om Erik Vea er lagt til Larvik, mens det i virkeligheten ble gått runde etter runde på Notodden? Riktig – Notodden blir en stavelse for mye.

Boka er for Nesbø-fansen generelt, og selvfølgelig for Di Derre-fansen spesielt. Men den taler altså også til meg, som ikke akkurat er av typen som setter på Di Derre til daglig. Det er noe med at enkelte mennesker får til alt hva hen driver med.

JO NESBØ snakker med HALLGEIR OPEDAL om RUMBA MED GUNN og andre tekster

