KrF - viktig kamp på sperregrensa

Det fins etter hvert en del merkelige regjeringskonstellasjoner i Europa, men vi kan være i ferd med å få en av de aller rareste. Går Kristelig Folkeparti i regjering med Fremskrittspartiet? Det kan skje, og vil ikke være mer oppsiktsvekkende enn at Venstre og Frp nå sitter sammen i regjering. Venstre er som kjent et parti diverse partitopper i Frp i lang tid ynda å benevne som et «tulleparti». Da kan kanskje også KrF sitte i regjering med det partiet som «står aller lengst fra oss i verdispørsmål»?

Det er sannelig ikke rart at mange velgere blir forvirra.

Her er bare noen av de politikkfeltene der medlemmene av en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti står for vidt forskjellige synspunkt:

Skattepolitikken – der KrF ligger nærmere Ap enn Høyre/Frp. Bekjempelse av fattigdom, en kjernesak for KrF – der partiet finner sine argeste motstandere i Høyre og Frp. Klimapolitikken – der klimaforkjemperne i Venstre og KrF altså skal forhandle fram løsninger med klimaskeptikerne i Frp. Oljeboring i nord – der Venstre (og delvis KrF) mener det stikk motsatte av Frp og Høyre. Bompenger – der Frp står for det motsatte av alle sine tre regjeringskamerater. Bistandspolitikken – der KrF og Frp står aller lengst fra hverandre i norsk politikk. Asyl- og innvandringspolitikken – der det er solsystemer mellom Frp på den ene sida og Venstre og KrF på den andre. Statsstøtte til trossamfunn – som Frp vil avvikle!

Hva er denne gjengen enig om? Synet på staten Israel – og knapt noe annet, et spørsmål som ikke akkurat står på agendaen til daglig.

Det ryktes at Knut Arild Hareide er i ferd med å falle ned på et samarbeid med Arbeiderpartiet. Det får vi antageligvis et svar på når KrF neste helg avholder landsstyremøte. Problemet for Hareide er at han da temmelig sikkert vil miste nesten hele bibelbeltet, der så godt som alle partiets stortingsrepresentanter kommer fra!

Derfor er det også av betydning hva Kristelig Folkepartis Ungdom mener om saken. KrFU avholder landsmøte denne helga, og vil stemme over saken lørdag. Lederen vil inn i regjering med Frp, mens de to påtroppende nestlederne er skarpe motstandere av en slik løsning.

Halleluja!