KrF i alvorlig skvis med seg sjøl

Uka etter at KrF valgte å gå i sonderinger og eventuelle regjeringsforhandlinger med Solberg-regjeringa, legger partiet fram et alternativt budsjett som gjør denne prosessen til en rein parodi.

KrF vil øke antallet kvoteflyktninger, øke bistanden, øke støtta til eldre og sjuke, øke engangsstønaden, øke barnetrygden, gi mer penger til barnehage/skole/kommunene. I tillegg vil de øke alkoholavgiftene og begrense taxfree-kvotene.

KrF ønsker å øke skatter og avgifter med bortimot 10 milliarder! I regjering med Frp! Partiet som er stifta «til sterk nedsettelse av skatter og avgifter»!

Dette er jo ikke bare å betrakte som hår i suppa for Frp. Denne KrF-politikken – som for øvrig er lett gjenkjennelig – er fullstendig uspiselig for Frp.

Legg til at regjeringa - uten å konsultere Venstres stortingsgruppe – signaliserer at den vil opprettholde den kontroversielle støtta til Human Rights Service, en versting i organisasjons-Norge sett med KrF-briller, og at regjeringas budsjett sletter alt som heter støtte til fredsorganisasjonene.

Så hvorfor i all verden søke regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet. Jeg hadde nær sagt – av alle partier i verden?

Faktum er jo at så godt som alle KrFs krav ville vært stempla og vedtatt i et kort morgenmøte i samtale med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Resten kunne tas i en lang kaffepause; Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum elsker lange kaffepauser der han kan la sin smittende latter runge.

Mitt tips er at det blir med de såkalte sonderingene. Erna Solberg er maktkåt, og ser selvfølgelig verdien av å ta kampene innad i regjering istedenfor i Stortinget. Men hun kommer neppe utenom dette:

KrF vil egentlig ikke i regjering med Frp. Og Frp ønsker definitivt ikke en av sine argeste motstandere inn i den regjeringa de sjøl sitter i.