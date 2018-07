Kristin Clemets krokodilletårer

Det går nesten ikke en dag, i hvert fall ikke ei uke, uten at sjukelønnsordninga er under press i det offentlige ordskiftet. Likevel presterer Kristin Clemet i dag å signere en kronikk i Aftenposten under tittelen «Debatten om sykelønnsordningen bør friskmeldes». Hvilken friskmelding? De som vil endre dagens ordning har jo ordet hver dag. Som Clemet i dag. Så hva klager hun på?

Clemet og hennes heiagjeng – de fleste ungdomspartiene, dessverre; så denne tjatinga vil nok ikke ta slutt i overskuelig framtid – mener full lønn under sjukdom er for «sjenerøs». I argumentasjonen skyver de framtida for velferdsstaten foran seg. Åh, som de frykter velferdskutt for våre eldre 20 år fram i tid!

Clemet gråter krokodilletårer, og jeg siterer fra Wikipedia: «Krokodilletårerer et fast uttrykk for å gråte falske tårer, hykle medlidenhet eller sorg. Det betyr at den som feller krokodilletårer bare later som om vedkommende er lei seg.»

Mer presist er det vanskelig å uttrykke seg. KrFU-leder Martine Tønnessen går helt i front av ekstremisttoget: «Vi mener det hverken er usolidarisk eller usosialt å kutte i sykelønnen. Dersom du har sykelønn, er du en del av arbeidsstyrken og dermed ikke av de svakeste i Norge.»

Lønna di er 300.000, men du skal piskes på jobb om du er småsjuk. Husk dette: Noen har det enda verre – noen er faktisk arbeidsløse!

100 prosent lønn under sjukdom er det aller flotteste ved den norske velferdsmodellen. Ordninga sikrer i første omgang at de som er dårligst betalt i yrkeslivet har råd til å være borte fra jobben når de har en eller flere dårlige dager.

Dette er ikke noe problem for Kristin Clemet og hennes kolleger i Civita. Clemet kan når som helst ringe kontoret og si at «i dag er jeg litt snufsete, jeg jobber hjemmefra». Problemet er at hun eller han som vasker kontoret til Clemet ikke har samme mulighet. Det fins ikke hjemmekontor for de ansatte i reinholdsbransjen.

Fins det eksempler på folk som tar seg en «tredagers» etter en tung helg på byen? Selvfølgelig. Noen ganger kan det til og med være helt greit, hvis alternativet er å være halvveis til stede på jobb.

Så hvorfor dette evige maset om at de dårligst betalte i vårt yrkesliv skal betale for å være sjuk?

Debatten om sjukelønnsordninga bør definitivt ikke friskmeldes. Den bør tvert i mot legges død, helst allerede i dag.