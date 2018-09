Lederlønn: Hegnar skjønner ikke dette med ansvar og arbeidsbyrde.

Lørdag avlegger Finansavisens redaktør og eier Trygve Hegnar meg en visitt på lederplass. Foranledninga er at jeg i Klassekampen dagen i forveien langa ut mot byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og ordfører Marianne Borgen (SV) for å ha bevilga seg 40.000 i lønnstillegg. Oppå milionlønna de har heva siden de tiltrådte i 2015. Ja, siden 2015 har de faktisk fått 100.000 mer i årslønn.

Forretningsutvalget i Oslo kommune bestemmer heltidspolitikernes lønn. Sjef for forretningsutvalget heter Marianne Borgen. Hun henviser til et bystyrevedtak fra år 2000, som sier at heltidspolitikerne i Oslo skal tjene om lag 90 prosent av rikspolitikernes lønn. Marianne skal tjene 90 prosent av lønna til Erna.

Det er forresten flere som sitter stille i båten mens de håver inn. Byrådene fra SV og MDG tjener 1.228.524 – og vi hører vel ikke ville protester fra for eksempel Lan Marie Berg og Hanna Marcussen, som representerer et parti (Miljøpartiet De Grønne) som ellers mener at folk skal jobbe mindre og ikke få økt lønn, av hensyn til miljøet?

Et vedtak er som kjent gyldig til et nytt vedtak er fatta. Med flertall bak seg i bystyret, står det altså Borgen og Johansen fritt å endre praksis. Men så viser det seg at Borgen og Johansen ikke har flertall. Hvorfor? Fordi Raymond og hans parti ikke vil være del av nettopp dette flertallet! Jeg er ikke veldig imponert over at Borgen vil «se på automatikken på nytt igjen», som hun sa til «Debatten» i NRK – men det er da noe.

Faktisk noe helt annet enn hva rørlegger Raymond står for, en mann som i denne saken utgjør flertall – sammen med Venstre og Høyre! Om vi skal tro Marianne Borgen – og det skal vi ganske sikkert – er det faktisk Arbeiderpartiet som står i veien for at politikerlønningene i Oslo kommune settes ned til et anstendig nivå!

Det er nesten ikke til å tro. Har virkelig ikke ledelsen i Arbeiderpartiet skjønt at det å fjerne seg fra partiets kjernevelgere - arbeider- og middelklassen - er rake veien utfor stupet?

Trygve Hegnar mener heltidspolitikerne er utsatt for «grov underbetaling», «arbeidsbyrden og det enorme ansvaret» tatt i betraktning».

Mon det, tenker jeg. Hvordan forholder det seg med ansvaret og arbeidsbyrden til rørleggerne som jobber seg fram fra Rådhusgata til Stortingets garasje – langt under jordas overflate? Hva med ansvaret og arbeidsbyrden til sjuke- og hjelpepleierne som gjorde alt de kunne for at mora mi skulle ha det så godt som mulig mot slutten av livet?

I videre forstand: Jeg tenker for eksempel på dykkerheltene som redda skoleklassen ut av grotta i Thailand. Ansvar og arbeidsbyrde?

Hegnar ser tydeligvis helt annerledes på dette, og jeg forstår ham rett og slett ikke.

Faktum er jo at Marianne Borgen og Raymond Johansen sitter i jobber de aktivt har søkt seg inn i. Jeg håper inderlig at det ikke var på grunn av lønna, men de fikk drømmejobben! For det skal Raymond attpåtil ha tre ganger så høy lønn som hans kolleger rørleggerne?

Jeg begriper det ikke. Jeg skjønner ikke logikken.

Jeg veit at mange heltidspolitikere har lange dager på jobben, og at de ofte må være tilgjengelig utafor normal arbeidstid. For dette fortjener de høy lønn. Og jeg forlanger ikke at de skal ha stemplingsur; overtidsbetalinga kan gjerne være inkludert i grunnlønna.

Rørleggere og lektorer tjener rundt omkring 500.000 i året, mens en hjelpepleier stanger i et tak som per i dag er 444.000 – så hva er høy lønn? Rødt i Oslo foreslår gjennomsnittslønn for en lærer pluss 20 prosent som rimelig lønnsnivå for heltidspolitikerne. Da snakker vi omtrent 600.000. Jeg kan godt strekke meg til 750.000. For 50 prosent mer enn fremragende fagarbeidere i industrien og i skoleverket må da være godt nok? Når man i tillegg til daglig sitter på den grønneste greina av dem alle?

Tonene fra Trygve Hegnar er etter oppskriften. Det pinlige er stillheten fra byrådsleder Raymond Johansen. Hvis han i dette spørsmålet skulle være uenig med sitt eget parti, burde han snarest snakke høyt og tydelig. Såpass til frihet må vel regjeringssjefen i Oslo ha?