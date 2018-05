Millioner i pressestøtte = millioner i direktørbonus?

Det tør være kjent at undertegnede ikke deler Nettavisens redaktør Gunnar Stavrums oppfatning i ett og alt her i livet. Men når han i «Dagsnytt 18» betegner millionbonus til sjefen i Mediehuset Dagen AS som «umusikalsk», har han meg på sitt parti.

Saken er som følger (tidligere godt forklart av Erik Stephansen i Nettavisen): Mediehuset Dagen AS i Bergen solgte i fjor en tjeneste som heter Eiendomsmeglerguiden til Schibsted for 15 millioner kroner. For dette mottok konsernsjef Geir Morten Nilsen en bonus på 2,25 millioner. Nilsen hever en «vanlig» lønn på 1,15 millioner, og kunne altså i fjor hente ut en godtgjørelse på 3,4 millioner.

Så hva er problemet? Problemet ligger i at hans arbeidsgiver i fjor mottok 15,2 millioner i pressestøtte. Til «Dagsnytt 18» sier styrelederen i Mediehuset Dagen AS at millionbonusen til konsernsjefen «ikke har noen ting med pressestøtten» å gjøre. Unnskyld?

Det må da være opplagt for alle at et aviskonsern som lever på det offentliges regning, altså pressestøtte, kunne brukt 2,25 millioner på en bedre måte enn å sette penger inn på privat konto til en allerede godt betalt sjef?

Jeg mener – hvis det var avisas beste man hadde i tankene?

Problemet blir ytterligere forsterka når vi oppdager at dette ser ut til å være et mønster. For tre år siden gikk konsernsjefen i Mentor Media – eier av Vårt Land og Dagsavisen - av med en gullkanta pensjon. Sammen med et lukrativt aksjesalg, stakk Helge Simonnes av med en sluttavtale til en verdi av 18 millioner! I et avis-konglomerat som i fjor håva inn 97 millioner i pressestøtte!

Som en blekksprut, delvis innafor og delvis utafor dette systemet, svømmer Magne Lerø. Han har mange hatter, men er blant annet redaktør for Ukeavisen Ledelse og en nettavis ingen leser og som enda færre skjønner vitsen med – Dagens Perspektiv. Den er oppretta utelukkende med tanke på å leve av pressestøtte.

Lerø har teologisk embetseksamen, har vært direktør i den kristne avisa Vårt Land, har vært administrerende direktør på Lovisenberg Diakonale Sykehus og i stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, og medlem av Menighetsfakultetets forstanderskap. Kort fortalt – en av baronene i denne gjørma av kristendom, statlig pressestøtte og personlig rikdom.

Er det tilfeldig at redaktøren av Ukeavisen Ledelse ikke har noen oppfatning om bonusutbetalinga i Mediehuset Dagen AS? Han som ellers, nærmest daglig, uttaler seg om alt han har mer eller mindre greie på?

Jeg er ikke motstander av ordninga med pressestøtte. Det er viktig at aviser som Klassekampen, Dagsavisen, Vårt Land, Nationen og Dagen kan være alternative talerør til annonsevinnerne i Aftenposten og VG. Men en forutsetning for tilliten til denne ordninga, er at styret og den daglige ledelsen i disse bedriftene oppfører seg anstendig.

Det gjør man ikke, når skattepengene våre – i pressefrihetens navn - overføres til private konti.