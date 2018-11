Nato-propaganda i alle kanaler

Jeg kommer til Nato-showet, men tillat meg en liten omvei - en stikkvei som dessverre gjør søndagen enda tristere. Ledelsen i NRK har av uforståelige årsaker lagt ned det glimrende programmet «Ytring» i radioens P2. I stedet har de satt inn et fullstendig hjelpeløst prosjekt kalt «All makt». Programmet ledes av standup-komikeren/USA-kjenneren Eirik Bergesen. Tanken er nok å ligge et sted mellom «Hallo i uken» og «Søndagsavisa». Resultatet er midt mellom alt og ingen ting.

«All makt» annonseres som «et politisk talkshow for de som er over gjennomsnittet interessert i politikk». Jeg befinner meg i målgruppa, og har mange venner i den samme målgruppa. Alle jeg snakker med, mener det samme: «All makt» er full krise.

Fullstendig på trynet går det når de innkalte politikerne liksom har skjønt at de er med i et satireprogram, og dermed sjøl forsøker å være vittige. Denne søndagens gjester, Mathilde Tybring-Gjedde (H) og Atle Simonsen (Frp), er dessverre forbilledlig i så måte. Enda mer elendig er den faste posten som gjør narr av lokalavisene – radio som ble gjort mye, mye, mye bedre i «Nitimen» for 30 år siden.

En lang omvei, kanskje – men nå til Nato. Det er ikke sikkert at folk som støtter vårt lands Nato-medlemskap merker det, men en kvikk faktasjekk i alle riksdekkende media de siste ukene vil vise at Nato-propagandaen har vært massiv. «Den største øvelsen noen gang!» «For et show!» «Vi øver på krig for å sikre freden!» «Yankees are here! Yippie!»

Om krigsøvelser er gjort til underholdning? Dumt spørsmål.

For foreløpig å runde av det hele hadde TV 2 i dag invitert tre gjester til sin avisrunde, der det meste handla om Trident Juncture. Og hvem hadde de innkalt til studio? Forsvarsministeren (Natos representant i Norge), en løytnant i marinen, og en Nato-vennlig journalist i Aftenposten. Snakk om balansert panel!

Det hele toppes av et «nyhetsinnslag» der en amerikansk offiser forteller at han er imponert over det norske Heimevernet. Hvilken nyhet! Tenk om han hadde ment det stikk motsatte? At Heimevernet er helt ræva!? Det, ville vært en nyhet!

Fins det ikke en regel i den politiske journalistikken som sier at reportasjene skal ha et kritisk grunnsyn? Er det ikke det som ligger i det smått opphøyede «pressens oppdrag»?

I anledning Trident Juncture besvarer TV 2 og NRK oppgaven til karakteren «ikke bestått». Våre riksdekkende tv-kanaler opptrer som papegøyer for Nato. Og det er ikke bra. Uansett hva man måtte mene om vårt medlemskap i Nato.