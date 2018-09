Oh boy! Barack Obama!

De storma inn i lokalene da dørene ble åpna, deltakerne på Oslo Business Forum. De hadde betalt mellom 6000 og 32.000 kroner for å høre og se USAs tidligere president Barack Obama bli intervjua. De dyreste billettene inkluderte en selfie. I noen miljø stopper altså ikke Justin Bieber-feberen i 13-14 års-alderen.

Det er også noe ulidelig provinsielt over hvordan media dekker dette besøket. «Det er andre gang han holder tale utenfor USA etter at han gikk av» - hvilket selvfølgelig er det reineste tøv. Og etter besøket på Hellerudsletta dro han rett til Danmark og Finland for å koseprate seg gjennom nok en samtale om «the future of technology». Ifølge Aftenposten serverer Obama blant annet gullkorn som dette:

«Teknologien utvikler seg fortere enn vi trodde. I løpet av de neste 25-30 årene kan vi skape en bro der ny teknologi kan gjøre det verden trenger.»

Hvilken innsikt! Til 32.000 kroner!

Dette er ikke ment som kritikk mot de to gründerne som fikk forestillinga iscenesatt. De ler vel fortsatt fra øre til øre i møte med sine nye bankkonti, og har egentlig gjort alt riktig. Det er bare å gratulere!

Jeg tenker på alt det andre. Om å være starstruck, så til de grader. Å være stolt av det, i full offentlighet. Men interessen for dette intervjuet er kanskje passende for en nasjon som delte ut Nobels fredspris til mannen – uten at han hadde «gjort en dritt» (copyright: Ferd-arving Alexandra Andresen)?

I denne sammenhengen kommer jeg til å tenke på et minnerikt øyeblikk i mitt journalistiske virke. Da Keith Richards i 1988 solo-debuterte med «Talk is Cheap», fikk knøttlille PULS fra knøttlille Norge audiens. Intervjuet fant sted i de bittesmå kontorene til The Rolling Stones på Manhattan i New York.

Da vi etter godt og vel en time var ferdig snakka, spurte Keith om jeg ikke ville ha et bilde sammen med ham? Jeg pleier ikke å spørre om sånt – but of course! Når gitar-riffets verdensmester inviterer, sier du ikke nei takk. Og Mr. Richards forlangte ikke penger. Tvert imot – han bød på whisky!

Og hvem har betydd mest, om vi ser stort på det – Keith Richards eller Barack Obama? Jeg holder en knapp på førstnevnte.