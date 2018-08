Oslofolk flest elsker bilfritt sentrum

Noen, blant andre Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum, krever at el-biler skal få tillatelse til å kjøre i kollektivfeltene – også midt i Oslo sentrum. Stavrum er på ville veier. I tillegger er hans forslag veldig upopulært.

For hvert år som går, kjenner jeg færre og færre som har privatbil. Jeg bor i Oslo, og her fins det etter hvert veldig få gode grunner til å eie privatbil. De fleste av oss har en T-bane, en trikk- eller bussrute som i praksis går hele tida. Rullende fortau, eventuelt rullende skinnegang. Det har blitt helt unødvendig å følge med på rutetabellen.

Så hvorfor skal byen åpne opp for flere biler i sentrum? Det er riktig at el-bilene ikke forurenser, men for folk flest er jo ikke forurensinga det du tenker på til daglig. Med mindre du er allergiker, går du jo ikke rundt og tenker på dårlig luft.

Nei, det faktum vi irriterer oss over, er at bilene fins over alt. Det gjelder helt sikkert syklistene, men jeg uttaler meg som fotgjenger. Jeg er så lei av å måtte se meg over skulderen og til begge sider for å krysse ei gate! Man skal selvfølgelig se seg for; kanskje kommer en syklist din vei? Men det å ha blitt kvitt bilene i sentrumsgatene er en lise! Jo flere gater som stenges for privatbilisme, jo bedre er det.

Kampen for et bilfritt sentrum anser jeg som et frihetsprosjekt.

Fins det noen utfordringer på veien? Ja. Det mest åpenbare dusteriet er at Ruter/NSB – jeg veit ikke hvor hovedansvaret ligger – har begynt å ta seg bedre og bedre betalt av folk som vil sette fra seg bilen ved en holdeplass, hvorfra de skal reise kollektivt inn til sentrum. Dette er galimatias, rein molbopolitikk.

Folk som beviselig har lang reisevei fra bosted til nærmeste kollektivknutepunkt, men som likevel velger kollektivt – de burde tvert i mot få bensin/strøm-utgiftene subsidiert.

Men, altså – på vegne av folk flest i hovedstaden: El-bilene er akkurat like irriterende som fossilbilene. Og de tar nøyaktig like stor plass.

Derfor: Ikke slipp el-bilene løs innafor ring 1!