Prog-nachspiel med Frank Zappa

I prinsippet har jeg vel strengt tatt slutta å døgne. Men det er ikke hver dag Vålerenga slår Ranheim, og sjetteplassen i serien måtte feires på Øst. Men hva skjer, etter akkurat å ha kommet seg under dyna? Telefonen ringer: «Arild, du MÅ komme!»

Uret viser 01.25, og jeg kommer på at jeg for lenge siden var invitert til «progfest» hos Dagfinn Nordbø. (Outing? Jeg veit at Dagfinn ikke skjemmes over å være vert for folk som liker prog.) Og selvfølgelig er det prog’erne som ringer. Jeg finner ikke på noen annen grunn for å avslå invitasjonen enn at jeg nettopp har lagt meg, en unnskyldning som kontant avvises i andre enden av telefonen.

Dermed blei det fest, og hvilket nachspiel! For den som ikke øyeblikkelig veit hva prog er; her er en kort innførsel i kunsten. I ene enden finner du band som Mahavishnu Orchestra, i den andre enden Motorpsycho. I midten – et band som Yes. Men kanskje aller mest i midten – Frank Zappa!

Frank skulle ha vært her! For det er virkelig ikke hver dag/natt så godt som alle som er på fest er med i allsang på Zappa-tekster!

Innimellom konverserte vi om komponistens evne til bare å kline svarte tegn utover notearket. Stikkord: Black Page. Jeg intervjua en gang Michael Brecker, saksofonisten. Han spilte på «Zappa in New York», og var klar i sin dom: Aldri mer!

Det var da en av festdeltakerne begynte å snakke om ei plate han eide der tre kvinner spilte trestemt på skrivemaskin … Jeg gjorde meg klar til å forlate selskapet, men ville ha nachspielet med på en siste hilsen til Zappa:

And what about you Laura?

Do you want some moor ‘a?

Right here on the floor ‘a?

-Rønsen! Dette er porno! Kom deg ut!

Og sånn blei det med den saken. Hjemme før 07.00. Og det må vel kalles innafor?