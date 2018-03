Rosenborg i egen divisjon?

Det er Geir Bakke, trener i Sarpsborg 08, som mener at Rosenborg er så overlegne foran årets sesong at de burde spilt i en egen divisjon. Han får det til å lyde som reprise av damenes tremil i PyeongChang - der Marit Bjørgen gikk i ett renn, og resten av løperne i et annet.

Sånn er det ikke, og alle som har et snev av kjennskap til Geir Bakke veit at han ikke mener det.

Jeg tror ikke verken Ranheim eller Sarpsborg 08 vinner i år, men i fotball er det sånn at det står 0-0 idet dommeren blåser i gang kampen. Hver gang. Som Dag Solstad så presist har formulert det: En fotballkamp står 0-0 helt til noe uforutsett har inntruffet.

Fotball er et spill der overraskelser skjer nær sagt hver dag. Seinest i går var Crystal Palace et mirakuløst (u)lykketreff unna å ta skalpen på Manchester United. Men at noe smått mirakuløst skal skje i én kamp er noe ganske annet enn at mirakelet skal pågå gjennom en hel sesong? Korrekt nok.

Men det er vel lov å minne om at Leicester vant Premier League for to år siden? Eller at Real Madrid nå ligger 15 poeng bak Barcelona, etter at 27 serieomganger er unnagjort? Rosenborg anno 1999 slo Borussia Dortmund 3-0, på bortebane! Vålerenga slo ut Besiktas, på bortebane! Norge slo Spania 1-0 i 2000, ikke i en hvilken som helst match - i EM!

Rosenborg serieåpner mot Sarpsborg 08 søndag kveld klokka 20.00. I Sarpsborg. Jeg har allerede satt en hundrings på Geir Bakkes menn.