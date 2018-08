Skal NRK lage reine nettaviser?

Ole Torp dro onsdag kveld i gang en gammel debatt, en debatt som liekevel er like aktuell. Mange vil mene den blir mer aktuell for hver dag som går.

Er det NRKs oppgave å opptre som en hvilken som helst annen nettavis?

Det handler selvfølgelig om økonomi. NRK får 5,5 milliarder inn på konto via lisensordninga. NRK er altså skjerma for konkurranse i markedet. Det er stort flertall på Stortinget for denne ordninga. Men Stortinget har ikke uttalt seg om den nye situasjonen, der alle publiseringsplattformer går over og inn i hverandre.

Når Thor Gjermund Eriksen sier at det ligger i NRKs «oppdrag» å publisere på alle plattformer, har han selvfølgelig rett. Men i dette ligger på ingen måte at NRK skal lage skriftlig nettavis.

Det sier seg sjøl at NRK skal være på nett. Lineær TV-titting er på vei ut, og det er kjempeflott at det er mulig å se TV når du vil, og høre hvilket som helst radioprogram når du måtte ønske - til alle døgnets tider.

Det er altså ingen som motsetter seg at NRK fins på alle plattformer – lineær TV, DAB radio, pc, nettbrett, mobil. Hvis NRK ikke fantes på internett-plattformene ville NRK være død i løpet av kort tid, om institusjonen så fikk 50 milliarder i året. Dette er noe alle skjønner.

Spørsmålet er om NRK skal lage skriftlig nettavis, et produkt som til forveksling ligner de «vanlige» nettavisene. Først og fremst er dette et problem i Distrikts-Norge. La oss ta Møre og Romsdal som eksempel. Her produserer Romsdals Budstikke nyheter de ofte først publiserer i sin nettutgave. Stadig oftere bak en betalingsmur; journalistikk er nemlig ingen gratisvare.

Hva opplever de, nærmest daglig? Jo, at NRK Møre og Romsdal «klipper og limer» fra Budstikkas sak - for så å presentere «nyheten» gratis til sine brukere! Ikke bare på egne nettsider, men gjerne også på Facebook! Hvorfor skal Budstikkas lesere betale for en nyhet de likevel kan lese gratis hos NRK?

Den som ikke skjønner at dette er konkurransevridende virksomhet må nesten ta grunnskolen om igjen. Skjønner Thor Gjermund Eriksen virkelig ikke at Nettavisen, Dagsavisen, Klassekampen og VG stiller med 100 meter tillegg, i konkurranse med NRK-journalister som er forhåndsbetalt av Staten?

En mediemelding er rett rundt hjørnet, og hvilke retningslinjer for NRKs virksomhet bør Stortinget vedta? Jo, at NRK selvfølgelig skal publisere all TV og radio, lineært og på internett. Men det bør gå klart fram at den skriftlige nyhetsproduksjonen må opphøre.

Normalt «avis-stoff» skal ut av NRKs nettsider. Det skriftlige stoffet skal være knytta direkte opp til radio- og TV-programmene. Jeg vil tro dette vil styrke kjernedriften i NRK. For en del årsverk må vel gå med til å lage skriftlig nettavis ved NRKs 15 distriktskontor? Disse årsverkene burde heller benyttes til å lage god radio og godt TV. Det er det vi har NRK til.