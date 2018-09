Snakke med Jimmie Åkesson? Självklart!

Riksdagsvalget endte i et forventa kaos. Det fins ikke noe styringsdyktig flertall. 40 prosent har stemt til venstre, 40 prosent til høyre – og 20 prosent til ytre høyre. (Jeg har jämnat ut det, som svenskene sier.)

Det eneste sikre i etterkant av valget, er at det politiske spillet vil fortsette. Fra time til time, fra dag til dag – ja, kanskje i månedsvis. Vil Liberalerna og/eller Centern bryte sitt valgløfte, og altså hoppe over «blokken» - rett i fanget på Löfven? Noen snakker om en storkoalisjon mellom Socialdemokraterna og Moderaterna, andre om nyvalg – noe som aldri før har skjedd i svensk historie.

Låt dom tjata, som Ulf Lundell kanskje ville sagt. Det eneste fornuftige svaret er jo at Moderaternas leder Ulf Kristersson må be Jimmie Åkesson på en kopp kaffe. De er jo enige om det aller meste her i verden, i og med at de begge er bunnsolid borgerlig forankra.

De er uenig i EU-spørsmålet, but who cares? Det spørsmålet står ikke på dagsorden. Og hvor uenig er de i migrasjons- og integreringsspørsmålet? Er det ikke et faktum at Moderaterna – og sosserna! – nærmest har adoptert Sverigedemokraternas «stopp innvandringen»-linje?

Som i Norge: Hva er forskjellen på Arbeiderpartiets og Fremskrittspartiets innvandringspolitikk?

Det snakkes hele tida om Sverigedemokraternas «røtter i ny-nazismen». Det snakkes mindre om at partiets leder gjør alt han kan for å rykke disse røttene opp med rota.

Det er på tide å innse at Jimmie Åkesson er en ganske vanlig politiker, om enn plassert langt ute på høyresida. Så får man behandle ham deretter. 20 prosent av folket har stemt «feil» - ja vel. Men sånn fungerer demokratiet. Hvor demokratisk er det å overse en million velgere?

Om jeg var Ulf Kristersson, ville jeg satt Jimmie Åkesson inn som visestatsminister. Vips – så ville Sverigedemokraterna oppføre seg som en flokk lydige lam. Akkurat som Siv Jensen i det norske finansdepartementet.

Gi labb, heter det vel på hundespråket. Det pleier å funke.