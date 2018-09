Staten bør betale for veiutbygginga. Men da må skattene økes!

Det er et folkelig bompengeopprør på gang i Stavanger-området og i Oslo. Det vil helt sikkert komme flere steder – så lenge det politiske flertallet ikke ser ut til å skjønne at bompenger er den mest usosiale skatten som tenkes kan.

Jeg husker Trygve Hegnar en gang sa det omtrent på denne måten: «Jeg er ikke bare tilhenger bompenger. Jeg er tilhenger av en veldig høy avgift! På den måten vil jeg snart få veien for meg selv!»

Hegnar har skjønt det. Liksom Fremskrittspartiet har skjønt det, men likevel ikke skjønt det.

Jeg er tilhenger av at Staten skal betale nødvendig veiutbygging, enten den skjer på kommune-, fylkes- eller riksveinivå. Men dette koster penger!

I transportsektoren snakker vi om langtidsplaner i 1000-millarder-klassen. Fra hvilken kasse vil finansminister Siv Jensen hente disse pengene? Hun har senka den handlingsregelen hun for noen år siden var motstander av fra fire til tre prosent. Frp i regjering har altså mindre handlingsrom enn hva den rødgrønne regjeringa hadde når det gjelder bruk av oljepenger.

Likevel vil Jensen senke skattene, og samtidig fjerne bompengene. Dette henger jo ikke på greip. Finansministerens klokkertro på at «vekstfremmende skattelettelser» skal være en slags quick fix kan ikke en gang tallknuserne i hennes eget departement gå god for.

Sjøl disponerer jeg ikke bil, men er villig til å betale for at småbarnsfamilier i distriktene ikke skal flås for å få ungene i barnehagen. På samme måte som jeg er tilhenger av et helsevesen som opererer uavhengig av størrelsen på den enkeltes lommebok.

Men da må altså det samlede skattetrykket gå opp, ikke ned. Og de som har bredest skuldre, skal selvfølgelig bære den tyngste børa. Dette følger faktisk naturlig av «den nordiske modellen», som alle – inkludert Frp-politikerne – hyller i sine festtaler.

Kan dette virkelig være så vanskelig å forstå?