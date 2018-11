Trenger det nedbrente California krigsskip?

Det er lett å gjøre seg morsom på den norske marinens bekostning om dagen. Jeg hører for eksempel at reklamemakerne til Specsavers har fått en idé de nesten ikke greier å motstå. Men dette er jo ikke noe å le av, og jeg håper Forsvaret tar seg godt av de som sto på brua. Det er liksom ikke bare bare å våkne opp og vite at du har sløst vekk flere milliarder.

Når det er sagt, greier ikke jeg å motstå fristelsen av å gjengi et intervju jeg i sin tid gjorde med den nå avdøde musikeren Paul Weeden. Han ville at alle penga i verden skulle senkes på havets bunn, så kunne de som er interessert dykke (og gjerne bli igjen der nede). Jeg har seinere adoptert ideen med tanke på verdens militære arsenal.

Jeg ønsker mannskapet om bord på KNM «Helge Ingstad» alt godt. Men Paul Weedens idé er fortsatt glimrende: Senk alt som fins av militært utstyrt på havets bunn, så kan de som vil dykke.

I to påfølgende innslag i Dagsrevyen skjer dette: I forbindelse med sammenbruddet i INF-avtalen forteller statsminister Erna Solberg at «Norges posisjon er nedrustning», før Natos generalsekretær Jens Stoltenberg «tar det for gitt at Norge tar kravet om to prosent av BNP til Forsvaret på alvor».

Mens jeg skriver dette, får jeg greie på at Erna Solberg er tildelt «Global Citizen Award» for 2018 av den amerikanske tenketanken Atlantic Council. Jeg ringer UD for å få svar på om Norge støtter denne tenketanken med penger - i så fall med hvor mye - og får til svar at mange er på seminar eller om bord i et fly. Og: « Vi kommer tilbake om hvorvidt UD støtter.»

Mitt tips er at UD støtter – og da er det vel på sin plass at landets førstedame blir utnevnt til en slags kommandør?

Dette skjer samtidig med at regjeringa legger fram et budsjett der all støtte til landets fredsorganisasjoner er viska ut. Oppå det hele: I debatten om forbud mot atomvåpen sier leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap) til Klassekampen at hun muligens kunne slutte seg til forbudslinja «med et forbehold om for eksempel bare å bruke atomvåpen ved gjengjeldelse, ikke førstebruk».

Om Putin utraderer Ålesund og Molde, skal vi altså ta ut Vladivostok og Leningrad? Fordi «gjengjeld» er lov? Skjønner Huitfeldt hva det er hun sier?

Jeg ser bildene fra California. Paradise, hvilket fantastisk navn på en by! Det er ingen ting igjen av den. Alt er brent ned. 27.000 mennesker er husløse. Tenk om vi kunne brukt penga som går til krigsindustrien til i stedet å bekjempe klimaspøkelset!

Men sånn er dessverre ikke politikken i verden skrudd sammen. Heller ikke i Norge – der opprustningsfantastene har makta over alt der sånne ting bestemmes. I Arbeiderpartiet, i Senterpartiet, i Høyre, i Fremskrittspartiet.