Valget i Sverige: Rabalder-avslutning i SVT

Mye kom til å handle om Jimmie Åkesson i den avsluttende partilederdebatten i SVT, en debatt som for øvrig til forveksling kunne minne om en norsk valgavslutning. Egentlig ikke så rart, for vi har mye til felles. Sverige og Norge er to av verdens aller beste land å bo i, målt etter nær sagt alle parametere.

Derfor er temaene de samme – helse, klima, skatt, integrasjon. Venstresida påpeker det ulogiske i at mindre skatt skal gi bedre velferd, mens høyresida – i Sverige kalt Alliansen - svarer med at det står 120.000 i «ulovlig» helsekø: Brutte løfter! Økt skatt fungerer ikke!

Begge land har lavere arbeidsledighet enn på lenge, og også her er polemikken nøyaktig lik. I Norge mener Arbeiderpartiet at Solberg-regjeringa ikke kan ta æren; det handler om oljepris og høykonjunktur. I Sverige snus det på hodet: Ifølge Alliansen har nedgangen i arbeidsledigheten ingen verdens ting med regjeringa Löfvens politikk å gjøre; det handler utelukkende om at regjeringa nyter godt av en generell høykonjunktur.

Men tonen er ofte skarpere i svensk debatt. Kristdemokraternas velgermagnet Ebba Bush Thor sa det sånn til Jimmie Åkesson: «Jimmie! Du kan ikke stå her, to dager før valget, å juge!»

Noe sånt har vi vel ikke opplevd her i landet siden Gro Harlem Brundtland for åpen skjerm beskyldte Anne Enger Lahnstein for å juge før EF-avstemninga i 1994.

Miljöpartiets Isabella Lövin snakka om en «blå-brun röra» på høyresida – altså faren for at Alliansen skal styre med støtte av Sverigedemokraterna.

Er Sverigedemokraterna virkelig «brune»? Partilederen gjør i hvert fall hva kan for å slenge gammel-nazister ut av sin organisasjon. Men i innvandringsspørsmålet er han ekstrem. Litt upresist oppsummert ønsker han å sende så mange immigranter som mulig tilbake til sine hjemland, mens tilgang til velferdsgoder – med unntak av akuttbehandling - skal knyttes til statsborgerskap. Hvordan dette skal fremme integrering, har han så vidt jeg kan forstå intet svar på.

Slik jeg oppfatter det, er Jimmie Åkesson i dag Sveriges svar på Carl I. Hagen. Asylsøkere skal samles i leire i Afrika, og pengene som eventuelt skal brukes for å hindre klimakrisa skal brukes der det «virkelig monner» - altså i utviklingsland. «Sverige står for en promille av verdens klimautslipp.»

Men om vi holder uenigheter i integrasjonspolitikken utenom, er Åkesson en tradisjonell, borgerlig politiker: Lavere skatt. Mest mulig privat drift i helse- og skolevesenet.

Problemet er at ingen av de andre partiene vil ta i Sverigedemokraterna med ildtang. Alle de andre partilederne er krystallklare: «Vi kan ikke være med på en regjeringsdannelse som er avhengig av Sverigedemokraternas støtte.»

Så hva gjør man da, når Jimmie Åkesson ligger an til å få rundt omkring 20 prosent av stemmene? Mens den borgerlige Alliansen og det rødgrønne alternativet ifølge meningsmålingene ser ut til å få temmelig nøyaktig like stor tilslutning?

Svaret heter kaos. Og det er verdt å merke seg at dagens regjeringspartnere, Socialdemokraterna og Miljöpartiet de Gröna, er avhengig av Vänsterpartiet for å holde Alliansen utafor regjeringskontorene. Vänsterpartiet, under ledelse av Jonas Sjöstedt, er i solid framgang. Hva partiet står for? En samling av Rødt og SV.

Mye er usikkert foran det svenske valget. Men dett er sikkert: Jimmie Åkesson blir valgets joker. Kanskje kan det hele ende med en «tysk» løsning, der Socialdemokraterna og Moderaterna tvinges til å gå inn i en storkoalisjon?

NB! Noe ganske uvanlig skjedde rett i etterkant av debatten. På direktesendt TV, sa SVTs reporter at noen av Jimmie Åkessons uttalelser var «grovt generaliserende. Vi tar avstand fra det.»

Helt unødvendig - og en gavepakke til Jimmie Åkesson. Her ligger det nok an til en heftig presse-etisk debatt.