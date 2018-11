Var det Erna Solberg som egentlig tapte?

Jeg beundrer Knut Arild Hareide for hans politiske mot, men kanskje aller mest for hans evne til ikke å bli forbanna. Stemmetallene ble 98 mot 90. Om Rogaland hadde gjort som alle de andre fylkene, ville stemmetallene vært 94 – 94. Regelboka ble fulgt, men sannheten er at et mørkeblått kupp redda regjeringa Solberg.

Hvordan Knut Arild Hareide greier å ikke bli rasende, går over min forstand. Det får liksom være måte på å vende det andre kinnet til.

Men hva kommer til å skje i norsk politikk de neste ukene? Jeg spår rabalder. For KrF har jo ikke gått inn i regjering med FrP. Partiet har åpna for sonderinger – og øverst på agendaen vil kampen om abortloven stå. Sånn må det nødvendigvis bli, etter at 2. nestleder Kjell Ingolf Ropstad spilte abortkortet for alt det var verdt i den interne striden.

Det meste tyder på at han har gjort opp regning uten vert. Solgt skinnet før bjørnen er skutt – ja, det fins mange ordtak som handler om dette.

Erna Solberg er enig med Ropstad i dette spørsmålet, men Høyre er ikke enig med sin partileder. Erna er i klart mindretall i sitt eget parti, og har tapt hver gang abortloven har vært til behandling i Høyre. Og i slike samvittighetsspørsmål er det praksis i Høyre at stortingsrepresentantene stilles fritt. Altså – ingen partipisk.

Hvis Erna gir etter for KrFs krav om å endre abortloven, vil det utløse et internt opprør i Høyre vi neppe har sett maken til. Feminist-Høyre – representert ved blant andre Heidi Nordby Lunde og Monica Mæland – vil ikke sitte stille i båten, for å si det litt forsiktig.

Legg til at Venstre og FrP har slamra døra ettertrykkelig igjen for endringer i abortloven. Hva står vi da igjen med?

Et historisk mageplask for Erna Solberg. Kvinneflukt fra Høyre – og høyst sannsynlig ingen flertallsregjering.

Etter å ha spilt inn abortkortet som joker, kan nestlederne Ropstad og Bollestad umulig komme tilbake til sitt landsstyre uten å ha oppnådd noen verdens ting. Og det er altså det høyst sannsynlige utfallet av denne saken:

Abortloven vil være den samme om tre måneder som den er i dag.

I så fall vil regjeringsforhandlingene ha stranda. Og trioen Ropstad & Bollestad & Solberg vil sitte igjen som ribba høns.

Den som ler sist ler best?